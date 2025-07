O que está em jogo no primeiro Clássico-Rei da Série A 2025

Fortaleza e Ceará entram em campo neste domingo (13) para disputar o primeiro Clássico-Rei da Série A do Brasileiro. O jogão será às 20h30 no Castelão, em partida que marcará o retorno da Série A após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

E como todo Clássico-Rei, a partida é está envolta de todo um contexto. Seja histórico, de momento e que influenciará na sequência da temporada leonina e alvinegra.

O Diário do Nordeste elencou 3 pontos que estão em jogo para cada time no clássico.

Legenda: Vovô e Leão farão o 4º clássico na temporada 2025, o primeiro na Série A 2025 Foto: DAVI ROCHA / SVM

Fortaleza:

1. Retomada de confiança

A temporada do Fortaleza é turbulenta e o momento ruim. Nos últimos 10 jogos, são 6 derrotas, sendo 5 seguidas, e apenas duas vitórias, a última no dia 10 de maio contra o Juventude.

O elenco está pressionado, Vojvoda também, e equipe vem de eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste.

E vencer o Clássico-Rei seria a retomada da confiança do elenco, treinador e torcida, visando deixar o Z4, e chegar mais forte para as Oitavas de final da Libertadores.

Vencer um rival de peso pode ser a virada de chave que a equipe precisa para o 2º semestre.

Legenda: O Fortaleza pode virar a chave na temporada se vencer o Clássico-Rei Foto: DAVI ROCHA / SVM

2. Saída do Z4

O Leão está em 18º na Série A com 10 pontos, na zona de rebaixamento. A colocação traz uma presão extra ao grupo e treinador, já que a Série A é um campeonato muito difícil.

E vencer o Clássico-Rei pode tirar o time do Z4. Se vencer, o Leão chega a 13 pontos e pode ultrapassar Inter ou Vitória (que se enfrentam, ambos com 11 pontos), além de Santos ou São Paulo.

3. Quebra de tabu

O Fortaleza amarga um jejum sem vencer o Ceará. Nos últimos 10 jogos, o Tricolor de Aço só venceu um clássico, no jogo de ida do cearense 2023. De lá pra cá, são 3 vitórias do Ceará e 5 empates.

Assim, quebrar o tabu daria moral ao Leão para a sequência da Série A e reagir na competição.

Ceará

1. Afirmação do bom momento

A temporada do Ceará é consistente, com a equipe de Léo Condé mantendo um padrão de atuações sólidas. Ganhou o Estadual, está na semifinal da Copa do Nordeste e somou 15 pontos em 11 jogos na Série A, tendo a 10ª melhor campanha por aproveitamento.

Então, vencer o Clássico-Rei seria reafirmar o bom momento, solidificando a campanha segura na Série A.

Legenda: O Ceará faz campanha consistente na Série A, com a 10ª melhor campanha por aproveitamento Foto: KID JUNIOR / SVM

2. Consolidação no G-10

Em 11 rodadas na Série A, o Vovô sempre esteve no G-10. Só saiu após a 12º rodada por ter seu jogo contra o Fluminense adiado. Então, vencer o clássico pode fazer o Vovô voltar ao G-10, consolidando a regular campanha.

Para um clube como o Ceará, de tradição, mas com investimento limitado na elite, se manter longe do Z4 e ficar entre os 10 dá uma tranquilidade para uma campanha segura.

Legenda: O Ceará tem construído com tabu diante do rival Fortaleza e o defenderá no domingo Foto: DAVI ROCHA / SVM

3. Manutenção de Tabu

O Ceará defende um tabu contra o Fortaleza e tem conseguido jogar melhor os clássicos, se sobrepondo ao taticamente ao rival. Nos últimos 10 jogos, o Vovô venceu 4, empatou 5 e perdeu apenas um.

E manter o tabu dará muita moral ao Vozão para a sequência da Série A, por se tratar de mais uma vitória diante de um rival histórico.