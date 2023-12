O que está em jogo na última rodada da fase de grupos da Champions League; veja jogos decisivos

A última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2023/24 começa a ser disputada nesta terça-feira (12). Com 12 equipes já classificadas para as oitavas de final, restam quatro vagas para o mata-mata, que serão definidas nesta semana.

Garantiram classificação antecipada para o mata-mata: Manchester City, RB Leipzig, Bayern de Munique, Real Madrid, Real Sociedad, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Lazio, Barcelona, Arsenal e PSV.

VEJA A SITUAÇÃO DA DISPUTA POR GRUPO

GRUPO A

Copenhagen x Galatasaray | Terça-feira (12), às 17h

Manchester United x Bayern de Munique | Terça-feira (12), às 17h

O Bayern de Munique já está classificado para as oitavas de final, além de já estar garantido no primeiro lugar do grupo. Copenhagen (5 pontos), Galatasaray (5p) e Manchester United (4p) ainda têm chances de classificação na segunda posição.

GRUPO B

Lens x Sevilla | Terça-feira (12), às 14h45

PSV x Arsenal | Terça-feira (12), às 14h45

A situação do grupo já está definida. O Arsenal já está classificado para as oitavas de final, além de já estar garantido no primeiro lugar do grupo. O PSV também já está classificado para as oitavas de final, garantido no segundo lugar.

GRUPO C

Legenda: O Real Madrid já está classificado Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Union Berlin x Real Madrid | Terça-feira (12), às 17h

Napoli x Braga | Terça-feira (12), às 17h

O Real Madrid já está classificado para as oitavas de final, além de já estar garantido no primeiro lugar do grupo. Napoli (7 pontos) e Braga (4p) ainda têm chances de classificação na segunda posição.

GRUPO D

RB Salzburg x Benfica | Terça-feira (12), às 17h

Inter de Milão x Real Sociedad | Terça-feira (12), às 17h

Real Sociedad (11 pontos) e Inter de Milão (11 pontos) já estão classificados para as oitavas de final. Resta apenas a definição de qual dos dois times ocupará a primeira colocação do grupo, que atualmente é ocupada pela Real Sociedad.

GRUPO E

Celtic x Feyenoord | Quarta-feira (13), às 17h

Atlético de Madrid x Lazio | Quarta-feira (13), às 17h

Atlético de Madrid (11 pontos) e Lazio (10 pontos) já estão classificados para as oitavas de final. Resta apenas a definição de qual dos dois times ocupará a primeira colocação do grupo, que atualmente é ocupada pelo Atlético de Madrid.

GRUPO F

Legenda: Mbappé comemora gol do PSG Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Borussia Dortmund x PSG | Quarta-feira (13), às 17h

Newcastle x Milan | Quarta-feira (13), às 17h

O Borussia Dortmund (10 pontos) já está classificado para as oitavas de final, mas sem a liderança garantida. PSG (7 pontos), Newcastle (5 pontos) e Milan (5 pontos), ainda têm chance de classificação.

GRUPO G

Legenda: Manchester City é o atual campeão da Champions Foto: OLI SCARFF / AFP

RB Leipzig x Young Boys | Quarta-feira (13), às 14h45

Estrela Vermelha x Manchester City | Quarta-feira (13), às 17h

A situação do grupo já está definida. O Manchester City já está classificado para as oitavas de final, além de já estar garantido no primeiro lugar do grupo. O RB Leipzig também já está classificado para as oitavas de final, garantido no segundo lugar.

GRUPO H

Royal Antwerp x Barcelona | Quarta-feira (13), às 17h

Porto x Shakhtar Donetsk | Quarta-feira (13), às 17h

O Barcelona (12 pontos) já está classificado para as oitavas de final, mas sem a liderança garantida. Porto (9 pontos) e Shakhtar Donetsk (9 pontos) lutam pela segunda vaga do grupo. O Royal Antwerp, sem pontos, não tem mais chances de classificação.