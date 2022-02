O que está em jogo na última rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense

A 1ª Fase do Campeonato Cearense 2022 termina neste sábado (19), com 3 partidas e apenas dois clubes com objetivos para a rodada final. Com o Caucaia garantido na liderança e Ferroviário como vice-líder, ambos já classificados para as semifinais, além do Pacajus para as quartas de finais, apenas uma vaga no G4 está em disputa, entre Iguatu e Maracanã. Até os rebaixados já estão definidos: Atlético e Crato.

Originalmente, a 14ª rodada teria 4 jogos, mas na partida entre Ferroviário e Crato foi decretada vitória do Tubarão da Barra por W.O devido à suspensão do Crato Esporte Clube por determinação do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE).

Com o W.O decretado, o clube coral garantiu a vice-liderança com 26 pontos e vaga na semifinal. Assim, o Pacajus, em 3º com 20 pontos, não pode mais lutar com os corais pela vice-liderança, mas está garantido nas quartas de finais.

Só depende de si

Iguatu e Icasa duelam no Morenão, às 15 horas. O Azulão ocupa a 4ª posição com 18 pontos e se empatar garantirá a classificação para a 2ª Fase. Isso porque, com 18 pontos, chegará a 19 e mesmo se o Maracanã vencer, terá uma vitoria a mais (5 a 4). O Verdão do Cariri está em 6º lugar com 15 pontos e não tem chances de classificação.



Vencer e secar

No Domingão, o Maracanã recebe o Caucaia, também às 15 horas. O Alviceleste está na 5ª posição com 16 pontos e precisa vencer para entrar no G-4 e torce para que o Iguatu perca seu jogo. É a única combinação possível de classificação para o Maracanã. A Raposa é a líder com 29 pontos, faz uma campanha espetacular e já está garantida na semifinal do certame e na Copa do Brasil de 2023. Uma das motivações do Caucaia para o duelo e manter a invencibilidade do Estadual.

"Quase" amistoso

Pacajus e Atlético se enfrentam no João Ronaldo às 15 horas. O Índio aparece na 3ª posição com 20 pontos e já está garantido na 2ª Fase da competição, mas pode ser 3º ou 4º. O Ìndio ainda pode ser ultrapassado pelo Iguatu e terminar em 4º, o que mudaria apenas seu adversário nas quartas de finais.

Após sorteio antes do Estadual iniciar, o 3º colocado enfrentará o Fortaleza, e o 4º pega o Ceará. Portanto, o Pacajus joga apenas para saber quem será seu adversário nas quartas de finais. A Águia da Precabura é a 7ª colocada com dez pontos e já está rebaixada para a segunda divisão estadual.