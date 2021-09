O que esperar de Ceará e Fortaleza no último dia de contratações; veja balanço de reforços em 2021

Está chegando ao fim o prazo de inscrições para novos jogadores visando a Série A do Campeonato Brasileiro. Esta sexta-feira (24) é o último dia hábil para que os 20 clubes que disputam a elite do futebol brasileiro possam realizar contratações. O Diário do Nordeste traz informações sobre o que esperar de Ceará e Fortaleza neste "Dia D", bem como um balanço dos reforços contratados pelos dois clubes para 2021.

O Ceará acertou recentemente com o lateral-direito Igor, que pertencia ao Juventude e estava emprestado ao Coritiba, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador já está treinando normalmente com o elenco e será anunciado oficialmente após ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que ocorrerá hoje.

A lateral-direita era uma carência no elenco alvinegro e o clube já vinha trabalhando nos bastidores para acertar com uma opção para o setor. Além disso, havia expectativa da torcida que o Vovô também pudesse apresentar outras novidades neste último dia, sobretudo para o sistema ofensivo, já que há jogadores que não estão correspondendo. Porém, a sexta-feira não deverá ser de grandes surpresas.

Legenda: Jael foi um dos reforços do Ceará para 2021 Foto: Kid Jr/SVM

Já o Fortaleza estava atento ao mercado e na busca por um zagueiro, para reposição de Quintero, cedido por empréstimo ao Juventude. O clube chegou a negociar com um atleta que está atuando no exterior, mas não houve acordo para liberação por parte do atual time do jogador.

A tendência é que a movimentação no mercado tenha cessado, mas o Tricolor segue monitorando internamente, avaliando também jogadores do time de Aspirantes que eventualmente possam ajudar no elenco profissional.

Balanço de reforços

Legenda: Lucas Lima foi o último reforço anunciado pelo Fortaleza em 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Até aqui, Ceará e Fortaleza já realizaram, juntos, 35 contratações para esta temporada. O Alvinegro buscou 19 novos jogadores, enquanto o Tricolor acertou com 16 reforços para 2021. Grande parte destes atletas foram contratados no começo da temporada.

Após o início do Campeonato Brasileiro, o Vovô trouxe apenas o lateral-direito Igor e os atacantes Erick, Airton e Gabriel Santos. Já o Leão, para a disputa da Série A, acertou com o meia Lucas Lima e os atacantes Edinho, Ángelo Henríquez e Valentin Depietri.

Veja os jogadores contratados por Ceará e Fortaleza para 2021:

CEARÁ

GOL - João Ricardo (ex-Chapecoense)

GOL - Vinícius Machado (ex-Grêmio)

LAD - Gabriel Dias (ex-Fortaleza)

LAD - Igor (ex-Coritiba)

LAE - Alessandro (Juventude)

ZAG - Messias (ex-América/MG)

ZAG - Jordan (ex-Botafogo/SP)

VOL - Oliveira (ex-Chapecoense)

MEI - Marlon (ex-Fortaleza)

MEI - Jorginho (ex-Athletico/PR)

MEI - Lima (ex-Grêmio)

ATA - Yony González (ex-Benfica, de Portugal)

ATA - Stiven Mendoza (ex-Amiens, da França)

ATA - Airton (ex-Cruzeiro)

ATA - Jael (ex-Matsumoto Yamaga, do Japão)

ATA - Wendson (ex-Ferroviário)

ATA - Hélio Borges (ex-Remo)

ATA - Erick (ex-Braga, de Portugal)

ATA - Gabriel Santos (ex-Caldense)

FORTALEZA

ZAG - Titi (ex-Göztepe, da Turquia)

ZAG - Marcelo Benevenuto (ex-Botafogo)

LAD - Daniel Guedes (ex-Cruzeiro)

VOL - Éderson (ex-Corinthians)

VOL - Matheus Jussa (ex-Internacional)

VOL - Gustavo Blanco (ex-Atlético/MG)

MEI - Lucas Crispim (ex-Guarani)

MEI - Yago Pikachu (ex-Vasco)

MEI - Matheus Vargas (retornou de empréstimo)

MEI - Lucas Lima (ex-Palmeiras)

ATA - Robson (ex-Coritiba)

ATA - Isaque (ex-Grêmio)

ATA - Wellington Nem (livre no mercado)

ATA - Edinho (ex-Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul)

ATA - Ángelo Henríquez (ex-Universidade de Chile, do Chile)

ATA - Valentin Depietri (ex-Santamarina, da Argentina)