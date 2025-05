O que disse a imprensa pernambucana após eliminação do Fortaleza para o Retrô

A eliminação do Fortaleza para o Retrô repercutiu bastante na imprensa pernambucana na noite da última quarta-feira (21) e no início da manhã desta quinta (22). Os jornais exaltaram a classificação histórica da Fênix, como é conhecida a jovem equipe pernambucana.

A Folha de Pernambuco destacou a atuação do goleiro Volpi, que defendeu duas cobranças de pênaltis: “Volpi brilha nos pênaltis e Retrô elimina Fortaleza na Copa do Brasil”. A publicação também destacou que o Retrô é “o único pernambucano vivo na Copa do Brasil”.

O Retrô é o único pernambucano vivo na Copa do Brasil. Em confronto disputado na noite desta quarta-feira (21), no Castelão, a Fênix ficou no 1x1 com o Fortaleza, no tempo normal, mas despachou os cearenses nos pênaltis, por 4x1, com brilho de Fabian Volpi, e está classificada pela primeira vez às oitavas de final do mata-mata nacional. Folha de Pernambuco Após Retrô eliminar Fortaleza

Já o Diário de Pernambuco disse que o Retrô “fez história na Copa do Brasil, chegando pela primeira vez em sua história na fase das oitavas de final da competição”. Outro fator de destaque foi a premiação de mais de R$ 3,6 milhões por avançar às oitavas.

Na noite desta quarta-feira (21), o Retrô protagonizou um feito histórico ao eliminar o Fortaleza nos pênaltis e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A Fênix contou com o brilho do goleiro Fabián Volpi, que defendeu duas cobranças, além da precisão dos seus jogadores, que converteram quatro penalidades cobradas. Diário de Pernambuco Após Retrô eliminar Fortaleza

O jornal também deu um destaque especial para o goleiro Fabián Volpi. “Paredão! O goleiro Fabián Volpi, de 27 anos, teve uma noite memorável na Arena Castelão, nesta quarta-feira (21). O arqueiro do Retrô foi decisivo na classificação histórica da Fênix às oitavas de final da Copa do Brasil, após empate em 1 a 1 no tempo normal e vitória nos pênaltis sobre o Fortaleza”, disse a publicação.

O ge Pernambuco deu um enfoque diferente, destacando a força do Retrô em cobranças de pênaltis. “Algoz do Fortaleza na Copa do Brasil, Retrô venceu sete das últimas dez disputas de pênaltis”, disse a publicação.