O que aconteceu com Ceará e Sport desde a final da Copa do Nordeste

Ceará e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (27) pela quinta vez na temporada 2023. Em dois destes jogos, Vozão e Leão da Ilha disputaram o título da Copa do Nordeste de 2023, conquistado pelo Ceará em maio deste ano.

Cearenses e pernambucanos decidiram o título de campeão do Nordeste em duas partidas. A primeira, na Arena Castelão, foi vencida pelo Ceará por 2 a 1. A segunda, na Ilha do Retiro, foi vencida pelo Sport por 1 a 0. Nos pênaltis, vitória e título para o Vovô.

Legenda: O Ceará venceu o Sport por 2 a 1 no jogo de ida da final da Copa do Nordeste Foto: Kid Júnior / SVM

Quase seis meses depois da decisão do Nordestão, Ceará e Sport vivem momentos distintos. O Vovô está na 11ª posição da Série B, com chances muito escassas de acesso. O Leão da Ilha está na vice-liderança da Segundona e muito próximo do acesso à Série A.

A disparidade das situações das duas equipes também é refletida no aproveitamento pós-Copa do Nordeste. Enquanto o Ceará, campeão do Nordestão, teve apenas 44,4% de aproveitamento desde então, o Sport teve 59,8% de aproveitamento após a final.

CEARÁ DEPOIS DA FINAL DA COPA DO NORDESTE

30 jogos

10 vitórias

10 empates

10 derrotas

44,4% de aproveitamento

SPORT DEPOIS DA FINAL DA COPA DO NORDESTE

34 jogos

17 vitórias

10 empates

7 derrotas

59,8% de aproveitamento

Ceará e Sport entram em campo nesta sexta-feira (27), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 34ª rodada da Série B do Brasileirão 2023.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.