O mata-mata é injusto e enganador

As mais importantes competições do planeta utilizam a fórmula mata-mata, após a fase de grupos. É assim na Copa do Mundo, é assim na Champions League, é assim na Copa Libertadores, e por aí vai. A Série D do Campeonato Brasileiro é a única das quatro séries que adota esse modelo. Dos cinco representantes cearenses, três passaram para a fase eliminatória: Ferroviário, Atlético-CE e Pacajus. Os outros dois não se classificaram: Caucaia e Iguatu. Chama a atenção o fato de, na fase de grupos, o Ferroviário ter tido a melhor campanha dentre os 64 times da competição.

De vantagem terá apenas o direito de decidir a vaga em casa, sábado, no PV. Nada mais. Síntese: a belíssima campanha do Ferroviário na fase de grupos poderá ser desfeita na partida de volta, diante do Princesa do Solimões. Mínima, portanto, a bonificação. Se pelo menos jogasse por um empate, seria mais justo. Mas não é. O Ferrão precisa ganhar. Se empatar, vai para a imprevisível decisão por pênaltis. Concentro o comentário sobre o Ferroviário porque foi notável a sua participação na fase de grupos. Somou 36 pontos. A maior pontuação do certame. Quem mais perto do Ferrão chegou foi o Nacional de Manaus, que chegou aos 30 pontos.

Otimismo

Pela excelente performance durante toda a primeira fase, o Ferroviário se apresenta como favorito para o jogo de sábado, às 17 horas, no PV. Mas o mata-mata é traiçoeiro e enganador. Basta o time estar num dia de pouca inspiração para botar tudo a perder. Ainda bem que, com o empate alcançado no primeiro jogo, o otimismo continua imperando entre os corais.

Diferente

Com o Atlético-CE aconteceu diferente. No Grupo 2, o Atlético foi o segundo colocado com 23 pontos. No Grupo 1, o Águia de Marabá foi o terceiro colocado, mas com 24 pontos, um ponto a mais que o Atlético. Mas, pela melhor posição, o Atlético tem o direito de decidir em casa, no PV, domingo próximo. Como empatou em Marabá (1 x 1), está na mesma situação do Ferroviário.

Desvantagem

O Pacajus também se classificou para a fase mata-mata. No Grupo 3, foi o quarto colocado com 22 pontos. Em casa, no Estádio Ronaldão, perdeu (1 x 2) para o Retrô que foi o primeiro do Grupo 4. Domingo próximo enfrenta o Retrô na Arena Pernambuco em Recife. Pacajus está numa situação bem desfavorável.

Modelo

Neste tipo de definição, ou seja, no modelo mata-mata, tudo é possível. Por isso mesmo, não se pode descartar uma surpresa do Pacajus. Como disse no comentário inicial, o mata-mata tem sido cruel com os favoritos. Não raro, as zebras acontecem nesse tipo de disputa. O mata-mata não dá chance de recuperação como os pontos corridos. Azar e sorte também entram em campo.

Conclusão

Na Série C não tem mata-mata. Na primeira fase, 20 clubes jogam entre si em turno único. Classificam-se oito. Formam dois grupos de quatro. Os times de cada grupo jogam entre si em partidas de ida e volta. Daí saem os dois finalistas. O Floresta é o 16º (16 pontos). Faltam quatro rodadas para terminar a primeira fase. O Floresta tem chances remotas, mas ainda está na briga.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil