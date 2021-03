"O jogo foi bom, fomos competitivos", diz Enderson Moreira

O técnico Enderson Moreira mostrou-se satisfeito com a atuação do Fortaleza no Clássico-Rei, mesmo com o empate em 0 a 0. Enderson viu um duelo equilibrado com o Ceará, com muita competitividade em campo, elogiando seu time neste quesito.

"Tivemos um domínio no 1º tempo, com mais chances e volume de jogo, e no 2º tempo o Ceará cresceu dentro da proposta dele, mas tivemos chances boas também. Sabíamos que era um jogo bem complicado, pelo aspecto físico, já que não tivemos nem como treinar o o grupo que jogou, só trabalho de recuperação. Gostei do bom nível de competitividade do time", disse ele, lembrando da logística complicada após a equipe jogar na quarta-feira em Caxias do Sul pela Copa do Brasil.

O treinador leonino valorizou o Clássico, o ponto conquistado e espera evolução a cada jogo

"O objetivo é sempre vencer mas se não conseguimos não se perde. É um pontinho que pode fazer diferença lá na frente. E a gente jogou praticamente com a mesma formação e era outro jogo decisivo, tenso. Quero enaltecer espirito da equipe. Foi um 0 a 0 mas um jogo bom, com as duas equipes buscando o resultado. Sabíamos que seria difícil, pela sequência e alguns jogadores podem ter ter cansado e precisei ter tranquilidade nas mexidas. A equipe ainda vai evoluir na temporada e estamos buscando isso".

Escolhas

Sobre a ausência de caras novas em campo como Yago Pikachu, Enderson explicou. "Jogador que chega precisa de um tempo para se adaptar e seria prematuro colocar alguns jogadores. Trabalho com o departamento físico e médico para que não aconteçam escolhas equivocadas. Sei da ansiedade de todo mundo para que eles possam jogar e certeza que vamos utilizar bem estes atletas. O Isac, só ficou sem treinar 5 dias, ele é jovem e pode ir para o jogo. Já o o pikachu ficou um período inativo maior, e terça-feira (contra o Santa Cruz) já pode ter uma condição melhor", finalizou ele.

