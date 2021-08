Fortaleza terá semana livre antes de maratona de jogos com início da Copa do Brasil

Após empatar em 1 a 1 com o Santos no Castelão pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro, o Fortaleza terá a semana livre até o jogo com Juventude, no dia 21, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Será a última, a terceira seguida, até a maratona que o clube enfrentará, com o início das quartas de finais da Copa do Brasil.

Serão sete jogos em 30 dias, equivalendo a uma partida a cada quatro dias. A partir do duelo com o Juventude, no dia 21, o Leão enfrentará o jogo de ida pela Copa do Brasil contra o São Paulo no dia 25 no Morumbi, com uma sequência que indica Cuiabá (no dia 28 fora de casa), Bahia (em casa no dia 4), Atlético/MG (em casa no dia 12), Sâo Paulo pela Copa do Brasil no Castelão no dia 15) e Internacional (no dia 19 fora de casa).

Ajustes

E como o Leão não tem nenhum jogador no departamento médico, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá trabalhar taticamente a equipe, com suas variações e jogadas ensaiadas que vem dando um grande resultado na Série A. AInda assim, ajustes podem ser feitos, como um melhor aproveitamento na finalizações, já que o time é o que mais desperdiça chances de gol na Série A.

Contra o Juventude, ele não terá Yago Pikachu, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas contará com retorno de Felipe, que cumpriu suspensão.

Com fantástica campanha na Série A, em 3º, com 31 pontos, Vojvoda respera que o Fortaleza.continue no caminho das vitórias.

"Eu, como treinador, dependo muito dos atletas. Eles têm compromisso. No momento de jogo, eles colocam sua capacidade no time. Temos um bom grupo e seguimos trabalhando para que o Fortaleza siga nesse caminho".

Analisando os adversários, apenas Atlético Mineiro e São Paulo estão em uma maratona parecida com a leonina. Enquanto o Fortaleza está na Série A e na Copa do Brasil, os dois citados estão nas duas frentes e na Libertadores.

Os demais, Juventude, Bahia, Cuiabá,Internacional e Sport só disputam a Série A.

Maratona do Fortaleza em 30 dias

21/08 - 21h - Juventude (Fora pela Série A)

25/08 - 21h30 - São Paulo (Fora pela Copa do Brasil)

28/08 - 19h - Cuiabá (Casa pela Série A)

4/09 - 21h - Bahia (Fora pela Série A)

12/09 - 16h - Atlético Mineiro (Casa pela Série A)

15/09 - 21h30 - São Paulo (Casa pela Copa do Brasil)

19/09 - 16h - Internacional (Fora pela Série A)