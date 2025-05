'O Fortaleza não está bem. Estamos tendo um ano dificil', diz Vojvoda após eliminação

O técnico Juan Pablo Vojvoda admitiu que o momento do Fortaleza é ruim após a eliminação na Copa do Brasil nesta quarta-feira (21), para o Retrô no Castelão.

O treinador leonino admitiu dor pela eliminação do Fortaleza.

"Estamos tendo um ano dificil. Não estamos respondendo do jeito que temos que responder. Temos que encontrar as causas deste momento dificil, que é duro, mas que é preciso analisar a situação e tudo que envolve este momento. Temos que ser ser responsáveis em nossas decisões e admitir que não estamos conseguindo resultados".

Autocritica

Para o treinador argentino, é preciso ter autocritica e trabalhar para mudar a situação.

"Não conseguimos o Estadual, nos classificamos em 4º na Copa do Nordeste, fomos eliminados da Copa do Brasil, no Brasileirão não estamos bem. Estou chateado mas do que vai servir? O Fortaleza não está bem. É trabalhar com os jogadores, ter cobrança, autocritica, reconhecer que não estamos em um bom momento e mudar isso".

'O futebol castiga'

Em seguida, Vojvoda admitiu que o futebol castiga, quando não se joga com o máximo potencial.

"O torcedor quer resultado, toda a semana todos os dias e não está dando certo no momento. Tenho que ter capacidade de analisar o que não nós faz conseguir o resultado. A eliminação começou em Recife, quando não fizemos boa partida. O futebol castiga, quando o time não joga no seu máximo potencial".