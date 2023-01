Ferroviário rescinde com 5 jogadores que estavam 'encostados'

O Ferroviário informou a rescisão de cinco jogadores nesta quinta-feira (19). Todos os atletas envolvidos já não faziam mais parte do elenco coral para 2023, mas ainda tinham contrato com o clube.

São eles: o lateral-direito Marcos Vinicius, o volante Dudu, o meio-campista Breno e os atacantes Luis Carlos e Gabriel.

Em nota, o time coral destacou que o clube liberou os jogadores contratados pela gestão anterior, honrando os compromissos financeiros com os jogadores que deixaram o clube.

"Diferentemente do que foi anunciado na carta da renúncia do ex-presidente Newton Pereira Filho, quando, em coletiva de imprensa, citou que seria doado todo o valor colocado no clube pelo ex-diretor de futebol Arthur Boim, foi posteriormente solicitada, dentre outras coisas, a liberação dos referidos jogadores. Mediante aprovação do Conselho Deliberativo ainda na gestão anterior, o Ferroviário, portanto, absorveu a dívida".

Momento coral

O Ferroviário iniciou a temporada 2023 de forma positiva. O clube passou por duas fases eliminatórias da Copa do Nordeste - ASA e Confiança, ambos nos pênaltis - e garantiu vaga na Fase de Grupos. O Ferrão estreia na Copa do Nordeste no domingo contra o Ceará, às 18 horas no Presidente Vargas.

No Campeonato Cearense, a equipe coral estreou goleando o Barbalha por 4 a 0 no PV, com 3 gols de Ciel.