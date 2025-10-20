Diário do Nordeste
O desabafo de Léo Condé sobre o momento da arbitragem na Série A do Brasileirão

Técnico do Ceará fez comentários sobre a arbitragem após derrota para o Botafogo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Léo Condé, técnico do Ceará, fez um desabafo sobre o momento da arbitragem brasileira e cobrou melhorias para as próximas temporadas. As declarações foram feitas após a derrota do Ceará para o Botafogo, no último domingo (19), pela Série A do Brasileirão.

“A arbitragem brasileira está confusa. Tem bons árbitros, mas estão muito pressionados e errando coisas simples. Às vezes tem lance difícil de marcar, mas tem lance simples: uma cobrança de lateral, de escanteio. Eles estão errando, estão muito preocupados”, disse.

Falando sobre a atuação da arbitragem de Ceará 0-2 Botafogo, Condé disse não ter tido nenhum lance polêmico, mas disse que o árbitro da partida, Davi de Oliveira Lacerda, “às vezes deixa o jogo correr demais”, e disse que “lance claro de falta tem que marcar: uma coisa é deixar o jogo fluir, outra é não marcar falta clara”.

A gente espera que os clubes se reúnam junto com a comissão de arbitragem e a CBF, no final da competição, para fazer uma avaliação geral e prospectar para os anos seguintes. Não é choro porque a gente perdeu, não foi por causa da arbitragem, mas a gente sempre espera uma boa arbitragem dentro de uma competição tão importante como é o Campeonato Brasileiro.
Léo Condé
Técnico do Ceará

Com a derrota, o Ceará caiu para a 13ª colocação na tabela, somando 35 pontos em 28 rodadas disputadas. No complemento da rodada, nesta segunda-feira (20), o Vovô pode ver a distância para o Z-4 cair para quatro pontos, caso o Vitória vença o Santos.

