'O Ceará busca reforços para todas as posições', diz executivo do futebol

O Ceará está no mercado para a formação do elenco visando a temporada de 2024. Com novos integrantes do Departamento de Futebol apresentados no último dia 30, o clube acelera a busca por reforços e fechar o elenco. O técnico Vágner Mancini adiantou que quer contar com um elenco de 28 jogadores.

O novo executivo de Futebol do Vozão, Lucas Drubscky, garantiu que o clube buscará reforços para todas as posições:

"O ataque (ao mercado) está sendo em todas as frentes. Estamos negociando com jogadores de todas as posições, todas com possibilidade de vinda. Não adianta focar em uma área só e esquecer as outras. Sabemos das principais deficiencias do elenco, não tem um foco de busca por posição. Estamos avaliando aspectos técnicos para cada posição. Estamos buscando jogadores com perfil específico e achando nomes que mais se encaixam. Junto com nosso treinador, vamos montando elenco aos poucos", declarou ele, em entrevista ao Jogada 1º Tempo.

Veja também

Perfil exigido

Para Drubscky, os jogadores precisarão se encaixar em um perfil, que é explicado por ele.

"Em termos de perfil, os jogadores que chegarem precisam entender os desafios que o clube terá, perspicácia de liderança, confiabilidade, físico, carater e postura. Será um ano que vai exigir muito. O Ceará entra como um dos principais postulantes ao acesso, tem uma equipe de massa, torcida gigantesca e isso traz uma carga de responsabilidade. Não é qualquer um que tem condições passar de vestir a camisa do Ceará, que passa nesse filtro, de lidar bem com a pressão, das competições que vamos enfrentar no ano".

Por fim, Drubscky afirmou que o Ceará precisará acertar bem nessa primeira 'janela' de contratações para 2024.

"Será um ano importantíssimo. Não temos margem para errar. Não podemos ter um ano médio, tem que ser ótimo, por isso precisamos acertar nessa primeira janela do ano de 2024".

Legenda: O Ceará conta com 15 jogadores com contrato para 2024 e buscará reforços em todas as posições Foto: KID JUNIOR / SVM

Situação do elenco do Ceará para 2024

Jogadores com contrato (15)

Goleiros: Bruno Ferreira (abril/2025) e Richard (2024).

Zagueiros: Lucas Ribeiro (2024), Gabriel Lacerda (2024), Tiago Pagnussat (2024), David Ricardo (2025) e Jonathan (2025).

Volante: Richardson (2024).

Meias: Guilherme Castilho (2027).

Atacantes: Janderson (2025), Erick Pulga (2025), Barletta (jul/2028), Pedrinho (2024), Cléber (2024), Nícolas (2024), Saulo Mineiro (2026).

Com contrato encerrando (6)

Luiz Otávio, André Luiz, Danilo Barcelos, Michel Macedo, Zé Ricardo e Bissoli

Empréstimo encerrando (4)

Léo Santos, Warley Pedro Lucas e Chay

Quem já saiu (4)

Jean Carlos (Juventude), Caíque Gonçalves (Juventude), Erick (São Paulo) e Willian Formiga (CRB)

Quem já chegou (1)

Lourenço (Vila Nova/GO)