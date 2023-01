Campeonato Italiano volta nesta quarta-feira (4): veja como estava a Serie A antes da Copa

Após 1 mês e 23 dias de paralisação por conta da Copa do Mundo, a bola volta a rolar na Serie A, o Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira (4), 10 partidas movimentam os gramados da Itália, umas das principais competições nacionais da Europa, após quase dois meses parada por conta da Copa do Mundo. Mas como estava a competição antes da pausa?

NAPOLI NA LIDERANÇA

O Napoli fez um grande início de temporada e ocupa a liderança da Serie A. Os Azzurri disputaram 15 rodadas até o momento, com 13 vitórias e dois empates, estando invictos.

A vantagem para o Milan, vice-líder e atual campeão, é de 8 pontos, com o Napoli somando 41 pontos e os com 33. E a rodada de retorno, a 16ª, tem como grande destaque o confronto do líder com a Inter de Milão.

ARTILHARIA

O nigeriano Victor Osimhen, de 23 anos, é o artilheiro do Campeonato Italiano, com 9 gols.

INTER EM RECUPERAÇÃO

A Internazionale, que foi campeã em 2020/21 e vice em 2021/22, faz uma Serie A decepcionante, com apenas 30 pontos em 15 rodadas. Porém, nas últimas 5 rodadas, venceu 4 jogos.

#InterFans, manca sempre meno al ritorno in campo della Serie A ⏳

Prepariamoci insieme, gustandoci l'Every Goal 2022 dei nostri Nerazzurri su Twitch alle 18:00 ⚽😍#ForzaInter — Inter (@Inter) December 26, 2022

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO*

1 Napoli 41 pontos / 15 jogos

2 Milan 33 pontos / 15 jogos

3 Juventus 31 pontos / 15 jogos

4 Lazio 30 pontos / 15 jogos

5 Inter 30 pontos / 15 pontos

6 Atalanta 27 pontos / 15 pontos

7 Roma 27 pontos / 15 jogos

8 Udinese 24 pontos / 15 jogos

9 Torino 21 pontos / 15 jogos

10 Fiorentina 19 pontos / 15 jogos

11 Bologna 19 pontos / 15 pontos

12 Salernitana 17 pontos / 15 jogos

13 Empoli 17 pontos / 15 jogos

14 Monza 16 pontos / 15 jogos

15 Sassuolo 16 pontos / 15 jogos

16 Lecce 15 pontos / 15 jogos

17 Spezia 13 pontos / 15 jogos

18 Cremonese 7 pontos / 15 jogos

19 Sampdoria 6 pontos / 15 jogos

20 Hellas Verona 5 pontos / 15 jogos

*Os 4 primeiros colocados estarão na Champions League, o 5º na Liga Europa, o 6º na Conference League, e os 3 últimos serão rebaixados

16ª rodada (04/01/2023)

08:30 - Sassuolo x Sampdoria

10:30 - Spezia x Atalanta

10:30 - Torino x Hellas Verona

12:30 - Roma x Bologna

12:30 - Lecce x Lazio

14:30 - Cremonese x Juventus

14:30 - Fiorentina x Monza

16:45 - Inter de Milão x Napoli

16:45 - Udinese x Empoli