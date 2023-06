O amor está no ar: alvinegros e tricolores se declaram para suas amadas nas redes sociais; veja

Neste 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados no Brasil e os atletas de Ceará e Fortaleza, que estão de folga após entrarem em campo no último fim de semana, aproveitaram bem o momento com suas companheiras.

Por meio das redes sociais, alvinegros e tricolores não deixaram de declarar o seu amor para suas namoradas e esposas em mensagens para lá de especiais.

VEJA ABAIXO:

Legenda: Erick, atacante do Ceará, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Guilherme Castilho, meia do Ceará, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Arthur Rezende, volante do Ceará, em jantar romântico com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Jean Carlos, meia do Ceará, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Danilo Barcelos, lateral-esquerdo do Ceará, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Chay, meia do Ceará, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Caíque Gonçalves, volante do Ceará, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Willian Maranhã, volante do Ceará, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Erick Pulga, atacante do Ceará, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Lucas Crispim, meia do Fortaleza, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Lucas Sasha, volante do Fortaleza, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Guilherme, atacante do Fortaleza, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: João Ricardo, goleiro do Fortaleza, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Caio Alexandre, volante do Fortaleza, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Zé Welison, volante do Fortaleza, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Fernando Miguel, goleiro do Fortaleza, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Pedro Rocha, atacante do Fortaleza, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Romarinho, atacante do Fortaleza, e sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Dudu, lateral-direito do Fortaleza, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Os presidentes das duas equipes também aproveitaram as redes sociais para se declararem nesse Dia dos Namorados. João Paulo Silva, do Ceará, e Marcelo Paz, do Fortaleza, posaram com suas companheiras.

Legenda: João Paulo Silva, presidente do Ceará, com sua amada. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, e sua amada Jade Romero, Vice-Governadora do Ceará. Foto: Reprodução/Instagram

Outro que também aproveitou a data para uma postagem foi o atacante Janderson, atleta do Ceará. Entretanto a postagem do camisa 77 alvinegro foi com uma bola de futebol em tom de brincadeira.