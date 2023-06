Número 1 do ranking mundial percorre Nordeste de bicicleta promovendo mundial de Beach Tennis

O brasileiro Luis Pedreira, número 1 do ranking mundial de Beach Tennis da Federação Internacional de Beach Tennis - IFBT em 2023, está percorrendo, desde a última quarta-feira (21), todo o litoral do Nordeste de bicicleta. O atleta partiu da Costa do Descobrimento, em Porto Seguro, na Bahia, e fará o trajeto em cerca de 35 dias, até chegar à cidade de Fortaleza, palco do Mundial de Beach Tennis em agosto de 2023.

O objetivo do 'Desafio Pedreira' é promover o mundial da modalidade, que acontecerá entre os dias 2 e 6 de agosto na capital cearense. Luis Pedreira fará parte da seleção brasileira na competição. Durante o percurso, ele pedalará por 35 dias, passando por 25 cidades diferentes em seis estados nordestinos, totalizando 1.700 quilômetros.

"O desafio é uma mistura de muitas coisas, pessoal, divulgação do esporte, incentivar as pessoas a usarem menos o carro e mais a bicicleta, além de promover a conscientização de que devemos cuidar mais do próximo e do nosso planeta, entre outras intenções", afirmou Luís Pedreira.

Legenda: Luis Pedreira também é presidente da Federação Bahiana de Beach Tennis. Foto: Arquivo Pessoal / Luis Pedreira

O número um do ranking mundial de Beach Tennis da IFTB e Presidente da Federação Bahiana de Beach Tennis (FBBT) também aproveitará o percurso para participar da etapa paraibana do Campeonato Brasileiro, entre os dias 14 e 16 de julho, onde formará dupla com o pernambucano Tiago Fonte. Após passar por Fortaleza, Pedreira ainda percorrerá mais sete cidades até chegar em Santo Amaro, no Maranhão.

Legenda: Luis Pedreira posa durante sua travessia de bicicleta pelo Nordeste. Foto: Arquivo Pessoal / Luis Pedreira

Mundial de Beach Tennis

A cidade de Fortaleza sediará, entre os dias 2 e 6 de agosto de 2023, na Beira Mar, o Campeonato Mundial de Beach Tennis, organizado pela Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT) e chancelado no Brasil pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e Federação de Beach Tennis do Ceará (FBTCEARA). O evento acontecerá dentro do World Beach Sports Brazil 2023 (WBS Brazil), um dos maiores eventos de esportes de praia do mundo. Será a 22ª edição da competição da IFBT e a primeira vez que será disputada fora da Europa.

O torneio internacional, que tradicionalmente era disputado na região da Catalunha, na Espanha, chegará à sua 22ª edição em 2023 e será disputado nas areias de Fortaleza em duas categorias: Copa das Nações e Open. A Copa das Nações é a atração principal, com os melhores jogadores de cada país disputando o título mundial, além de uma premiação de 50 mil reais e outros atrativos. Já o Open possui 24 categorias diferentes, incluindo masculino, feminino e duplas, é aberto ao público e as inscrições já estão abertas no seguinte link: https://LetzPlay.me/CBBT/tourneys

WBS Brazil 2023

A terceira edição do World Beach Sports Brazil (WBS Brazil) acontecerá nos dois primeiros finais de semana de agosto, na Beira Mar, em Fortaleza. Entre os dias 2 e 6, e 9 e 13, a orla cearense será palco de mais de 20 modalidades esportivas em arenas multiuso, incluindo o Campeonato Mundial de Frescobol, o Desafio WBS de Canoa Havaiana e o Campeonato Mundial de Beach Tennis da Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT). O evento contará com uma estrutura de mais de 6 mil metros quadrados na areia, incluindo quadras, lounge e pavilhão de exposições, com capacidade para receber 10 mil pessoas por dia, entre atletas, comissões técnicas, árbitros, equipes de apoio e visitantes. Além das competições na areia, haverá também competições no mar e no calçadão.