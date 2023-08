Novos tricolores: pais fazem chá revelação em intervalo de jogo entre Fortaleza e Santos

Enquanto o Fortaleza conseguia a retomada da vitória no Campeonato Brasileiro, a noite já entregava emoção em campo. Dois casais tricolores foram convidados pelo clube para realizar um chá revelação na Arena Castelão, neste domingo (13), Dia dos Pais. Diante de quase 40 mil pessoas, os mascotes Juba e Estela participaram do momento tão especial para as novas famílias, no intervalo da partida contra o Santos, quando os times estavam no zero a zero.

"Foi uma experiência única. Foi muito massa. Foi lindo demais a participação da torcida, a organização…", disse a estudante de jornalismo Alice Sousa, que está com seis meses de gestação das gêmeas Catarina e Alice.

Legenda: O Fortaleza venceu a partida por 4 a 0 diante do Santos. Foto: Fabiane de Paula/SVM

Jeferson Luiz lembra que frequenta os jogos do Tricolor desde os oito anos de idade ao lado da família. Ele fala sobre o momento em que soube que seria pai de duas meninas. O momento ocorreu no jogo do Leão contra o Santos.

“Sempre ia com meu pai e com meu irmão, que já não está mais aqui. Quando cresci, passei a frequentar mais jogos ainda. Já tive inúmeras sensações em jogos do Fortaleza... Tristeza, felicidade… Mas (essa) foi uma emoção indescritível, que jamais senti. A maior conquista da minha vida são minhas duas princesas. Fiquei muito feliz. Pelo contexto de ontem, essa partida foi a mais emocionante da minha vida. E olha que já passei por muito jogo importante do Fortaleza. Tava lá no gol do Cassiano, do Calebe e outras…”, descreveu o empresário.

“Apesar de ser um jogo de Campeonato Brasileiro, era uma grande decisão para a minha vida. Eu ia descobrir se seriam dois meninos ou duas meninas. Nunca tive preferência. Sempre sonhei em ser pai. De todo jeito, seria emocionante para mim”, completou Jeferson.

Legenda: Alice Souza e Jeferson Luiz serão país das gêmeas Catarina e Heloísa. Foto: Arquivo Pessoal

Nova surpresa

Francisco Dausclley Rocha e a esposa, Samara Pontes, também descobriram o sexo da criança no chá revelação feito no duelo contra o Santos. O casal já tem duas filhas.

“Eu tô sem acreditar que isso aconteceu de verdade. Sou um torcedor presente, sempre no estádio. Sou louco pelo Fortaleza, um amor que passou realmente do meu pai para mim e estou passando para os meus filhos. Como já tenho duas princesas, o Saulo era muito esperado. E apareceu essa oportunidade de revelar isso no meu lugar preferido, no estádio, no Fortaleza. Foi mágico”, disse o tricolor.

O torcedor do Fortaleza revela que os pais e amigos estavam na arquibancada para acompanhar o momento da revelação. Ao lado da esposa, grávida de três meses,

“Eu e minha esposa a gente desabou na hora. A gente orou muito. Tudo aconteceu do jeito que planejamos. Tudo que a gente pediu a Deus foi revelado ali. Dessa maneira, diante da torcida que eu faço parte, no estádio lotado. Não tinha um momento ou local que fosse superior. Meu filho vai ser bem feliz quando eu mostrar todas essas imagens para ele, quando passar todo meu amor pelo Fortaleza. Fiquei sem acreditar. Foi a revelação mais linda da minha vida. Descobrir a vida de um filho ao lado do clube, do lugar que eu mais gosto de estar, que é perto do Fortaleza”, concluiu.

Legenda: Torcida do Fortaleza faz homenagem ao Dia dos Pais. Foto: Fabiane de Paula/SVM

HOMENAGEM AOS PAIS

A partida também teve homenagem aos pais. A torcida tricolor preparou um mosaico com o pai de mãos dadas com duas crianças. Os pequenos vestiam as camisas 47 e 42, que fazem alusão aos minutos dos gols marcados por Cassiano e Calebe, nas edições do Campeonato Cearense de 2015 e 2023.

A alegria das famílias se completou no segundo tempo da partida na Arena Castelão. O Fortaleza garantiu a vitória em cima do Santos com uma goleada de 4 a 0. Com o resultado, o time voltou a vencer em casa e subiu para a 11ª posição na tabela. O próximo desafio será diante do Internacional, no sábado, no Beira-Rio.

Legenda: Chá revelação ocorreu no intervalo do jogo entre Fortaleza e Santos, na Arena Castelão. Foto: Fabiane de Paula/SVM

Legenda: Francisco e Samara serão pais do Saulo. Foto: Fabiane de Paula/SVM

Legenda: Francisco e Samara serão pais do Saulo. Foto: Fabiane de Paula/SVM