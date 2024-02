Novo zagueiro do Fortaleza, Kuscevic revela bastidores de negociação: 'Vou na hora!'

Novo contratado do Fortaleza, Benjamín Kuscevic já participa dos treinamentos com o restante do grupo. Regularizado no BID, ele pode estrear já nesta quarta-feira, contra o River-PI, pela Copa do Nordeste. O zagueiro falou sobre a chegada ao Tricolor do Pici e as expectativas para a temporada.

"Quando eu soube da oportunidade de vir pra cá, disse ao meu agente: 'Vou na hora!'. Eu já estava muito ansioso, demorou um pouco, mas eu tive muita vontade de vir. Todo mundo falou muito bem do time, da cidade", revelou o jogador.

"Conversei com Robson, ele falou muito bem. Tem outros jogadores que passaram por aqui, falaram bem da cidade. Sem dúvidas, chego aqui muito feliz, muito contente. Todo mundo me recebeu bem, é um grupo muito humano. Agora tem que competir, todo bom time tem competição interna", completou o zagueiro.

Kuscevic tem no currículo convocações para a Seleção do Chile e atua pelos dois lados do campo. O jogador chega por empréstimo junto ao Coritiba até o fim da temporada.

O Tricolor do Pici enfrenta o River-PI nesta quarta-feira (14), em jogo da Copa do Nordeste. O duelo será às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.

