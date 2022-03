Novo técnico do Ferroviário, Roberto Fonseca quer “fazer uma grande campanha” na Série C

Roberto Fonseca foi apresentado na sede do Ferroviário, na Barra do Ceará, em Fortaleza. Roberto Júnior será o auxiliar. O novo treinador do clube falou sobre os desafios para a Série C do Brasileiro, avalia trabalhos anteriores e cita objetivos, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (21). Ele é o terceiro no comando técnico do Tubarão em 2022.

“O clube tem uma tradição, uma camisa, uma localização importante no mapa do futebol. Nós temos que pensar realmente em chegar, em fazer uma grande campanha, e colocar onde é o objetivo de todos. Nós aceitamos exatamente por isso, por aquilo que nos foi passado de fazer um grande trabalho. Você não vai conseguir o objetivo final sem passar por etapas. Contar com apoio da torcida e todos aqueles envolvidos", comentou.

O novo treinador disse que já vinha observando o elenco coral, principalmente nos últimos jogos. Assim, junto com a diretoria, vai analisar as necessidades da equipe. Sobre o trabalho feito por Anderson Batatais e Paulinho Kobayashi, antecessores no cargo, Roberto disse:

“Eles vinham fazendo um trabalho... Claro que nós pretendemos colocar nosso plano de jogo, nosso DNA na equipe, mas também em cima daquilo que vinha sendo feito. A gente tem a real visão daquilo que precisa e daquilo que nós temos de bom para ser dado continuidade ao trabalho. O importante é unir essas coisas para que o bem comum possa ser vencedor”, avaliou.

Aos 59 anos, o experiente técnico acumula passagens importantes pelo Londrina-PR, na Série B, e pelo Paysandu, na Série C. Recentemente, subiu de divisão nacional com o Novorizontino-SP e ganhou a Copa do Nordeste com o Sampaio Corrêa.

“Sempre foram equipes bravas, que sempre pautaram pela união, pela identificação com a sua torcida, com os seus objetivos. E aqui pretendo, também, que isso possa acontecer. Não vejo um time vencedor que não tenha esses quesitos. Espero que aqui, junto com os demais membros de cada departamento, que a gente possa ser vencedor como em outras equipes”, concluiu.

O Ferroviário estreia na Série C contra o Mirassol, no próximo dia 10 de abril. A equipe jogou a Copa do Brasil, mas foi eliminada na primeira fase. No Campeonato Cearense, disputou a semifinal.