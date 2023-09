Novo técnico do Corinthians, Mano Menezes vai estrear contra o Fortaleza em jogo decisivo

O novo treinador do Corinthians, Mano Menezes, teve sua estreia à frente da equipe paulista adiada. Isso porque o técnico não vai comandar o Timão contra o São Paulo nesse sábado (30), pois terá que cumprir suspensão automática em decorrência do terceiro cartão amarelo recebido ainda quando estava no Internacional. A estreia de Mano Menezes será feita diante do Fortaleza, no segundo jogo da semifinal da Sul-Americana.

Seus auxiliares, Sidnei Lobo e Cauan de Almeida, estarão à frente do Timão no clássico contra o campeão da Copa do Brasil, São Paulo.

NO COMANDO

Na sexta-feira (29), Mano Menezes já comandou as atividades no CT dr. Joaquim Grava, mas não deixou claro sua formação titular.

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesse sábado (30), às 18h30 (de Brasília), no estádio Morumbi, na capital paulista. Por sua vez, a estreia de Mano Menezes ficou para a terça-feira (3), contra o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela segunda partida da semifinal da Sul-Americana.

Para o jogo, o tricolor chega com a vantagem de decidir em casa, já que na Neo Química Arena o jogo foi encerrado em 1 a 1. Zé Welison marcou o gol para o Leão.

