Novo surto de Covid-19 faz ligas europeias voltarem a restringir público em jogos; confira os países

A pandemia do Coronavírus voltou a assolar as principais ligas europeias. Com a crescente no número de casos e o descobrimento de novas variantes, como a Ômicron, os paises europeus estão adotando novas medidas de enfrentamento, resvalando, também, na presença de público nos estádios de futebol.

Na última segunda-feira (27), o mundo registrou, pela primeira vez desde o início da pandemia, mais de 1 milhão de novos casos em 24 horas. A Europa foi a região responsável por mais da metade dos casos, com 763.876 (equivalente a 54,5% do total). O Reino Unido registrou 318.699 (equivalente a 23%).

Para 2022, a Alemanha voltará a ter jogos sem público nos estádios. A medida foi anunciada pelo governo alemão, em virtude do aumento de casos no continente devido à nova variante. Mesmo antes da decisão, Bayern de Munique e RB Leipzig já jogavam sem a presença de torcedores.

Na Itália e na Espanha, também houve redução. A partir do próximo ano, a Serie A e B do Campeonato Italiano só poderão receber 50% do público - antes os clubes poderiam receber até 75%. Vale pontuar que o governo local cobra o passaporte de vacina. Na LaLiga (Campeonato Espanhol), os estádios só poderão comportar 75% da capacidade.

Surto na Premier League

A principal liga europeia, a Premier League, vive um surto de jogadores contaminados, gerando inúmeros adiamentos de partidas. Até esta sexta (31), o Campeonato Inglês soma 17 partidas adiadas em virtude da Covid-19.

O último boletim divulgado pela liga contabilizou 103 testes positivos entre funcionários e jogadores dos clubes. Apesar do surto, a Premier League não pretende paralisar o torneio, mas analisa o caso.

