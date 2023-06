Novo reforço, Marinho é esperado para se apresentar ao Fortaleza nesta quinta-feira (22)

Grande reforço do Fortaleza na temporada, Marinho se apresenta ao novo clube já nesta quinta-feira (22), para conhecer os jogadores do elenco Tricolor e seu treinador, Juan Pablo Vojvoda. O jogador de 33 anos assinou contrato com o Tricolor do Pici após saída amigável do Flamengo. O custo total do contrato gira em torno de R$ 20 milhões de reais.

O atacante chega ao Leão do Pici com vínculo até dezembro de 2025. Pelo Flamengo, o atleta disputou 60 partidas, acumulando seis gols, nove assistências, além de dois títulos (Libertadores e Copa do Brasil 2022).

"A operação do Marinho, a nível de transfer, nós vamos pagar ao Flamengo 400 mil dólares, menos do que R$ 2 milhões, vai ter luva e salário, que eu não vou dizer. Está tudo dentro da realidade do Fortaleza, não tem nada estratosférico, estourando folha, ainda mais pelo nível do jogador. O valor de 20 milhões não é da compra, é o contrato inteiro", disse Marcelo Paz, presidente do clube, ao programa Jogada 2º Tempo.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (21), no Mineirão, às 19h (de Brasília). A equipe enfrenta o Cruzeiro em jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo contra o time mineiro, o grupo retorna em voo fretado direto para a capital cearense.

FICHA TÉCNICA