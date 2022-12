Novo reforço do Fortaleza, Bernardi já enfrentou Vojvoda e novos companheiros de time; veja duelos

O argentino Christian Bernardi, anunciado na manhã desta quarta-feira (28) como o novo reforço do Fortaleza para a temporada 2023, já enfrentou alguns de seus novos companheiros no Leão. Com 32 anos, Bernardi construiu toda a sua carreira no futebol argentino, partindo agora para a sua primeira experiência em outro país.

O meio-campista acumula passagens por Gimnasia, Instituto e Colón, todos eles da Argentina. Ao longo dos últimos anos, Bernardi enfrentou o seu novo treinador, Juan Pablo Vojvoda, e também seus novos companheiros Emanuel Brítez, Rómulo Otero, Zé Welison e Silvio Romero. Confira como foram esses encontros.

CHRISTIAN BERNARDI VS. JUAN PABLO VOJVODA

Enquanto vestia a camisa do Colón, Christian Bernardi enfrentou o seu novo treinador, Juan Pablo Vojvoda, em duas oportunidades. A primeira aconteceu na 21ª rodada do Campeonato Argentino 2018/19, na vitória do Talleres por 2 a 0 sobre o Colón. Bernardi foi titular naquele confronto, recebeu um cartão amarelo aos oito minutos do segundo tempo e foi substituído aos 18 minutos da segunda etapa. Vojvoda era o técnico do Talleres.

O segundo duelo entre os dois aconteceu na segunda rodada do Campeonato Argentino 2019/20, na vitória do Huracán por 2 a 0 sobre o Colón. Bernardi foi titular e recebeu um cartão amarelo aos 48 minutos do segundo tempo. Vojvoda era o técnico do Huracán.

CHRISTIAN BERNARDI VS. EMANUEL BRÍTEZ

Christian Bernardi enfrentou seu novo companheiro de Fortaleza, o zagueiro Emanuel Brítez, em cinco oportunidades. Na 24ª rodada do Campeonato Argentino 2016/17, no empate em 1 a 1 entre Colón e Unión, Bernardi entrou no segundo tempo e Brítez foi titular.

Na quinta rodada do Campeonato Argentino 2019/20, no empate em 1 a 1 entre Colón e Rosario Central, Bernardi entrou aos 25 minutos do segundo tempo e Brítez foi titular, levando cartão amarelo aos 23 minutos da segunda etapa.

✅ Marcar un golazo histórico

✅ Salir golpeado y emocionado

✅ Consagrarte campeón



¡Con ustedes, Christian Bernardi! @ColonOficial 🏆 pic.twitter.com/eQ58TkQGuT — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 10, 2021

Na 25ª rodada do Campeonato Argentino 2021, na vitória do Unión por 3 a 0 sobre o Colón, Bernardi foi titular e Brítez também, levando cartão amarelo aos 18 minutos do segundo tempo.

Na sétima rodada da Copa da Liga Argentina 2022, no empate em 0 a 0 entre Colón e Unión, Bernardi foi titular, sendo substituído aos 32 minutos do segundo tempo, e Brítez também foi titular.

Na segunda rodada do Campeonato Argentino 2022, no empate em 2 a 2 entre Colón e Unión, Bernardi foi titular, sendo substituído aos 38 minutos do segundo tempo, e Brítez também foi titular.

CHRISTIAN BERNARDI VS. RÓMULO OTERO

Rómulo Otero ainda tem futuro indefinido no Fortaleza. Apesar disso, o jogador venezuelano já chegou a enfrentar Christian Bernardi em uma oportunidade. O encontro aconteceu na vitória do Colón por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2019. Bernardi entrou aos 37 minutos do segundo tempo, enquanto Otero entrou aos 22 minutos da segunda etapa.

CHRISTIAN BERNARDI VS. ZÉ WELISON

Christian Bernardi também chegou a enfrentar o meio-campista Zé Welison. Os dois duelos aconteceram nas semifinais da Copa Sul-Americana 2019, entre Colón e Atlético-MG. O primeiro foi na vitória do Colón por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no jogo de ida. Bernardi entrou aos 37 minutos do segundo tempo, enquanto Zé Welison foi titular.

No jogo da volta, na vitória do Atlético-MG por 2 a 1 sobre o Colón, Bernardi entrou aos 10 minutos do segundo tempo e Zé Welison entrou no intervalo.

CHRISTIAN BERNARDI VS. SILVIO ROMERO

O último jogador do elenco do Fortaleza a já ter enfrentado Christian Bernardi é o também argentino Silvio Romero. O primeiro encontro dos dois foi na quarta rodada do Campeonato Argentino 2019/20, na vitória do Independiente por 2 a 0 sobre o Colón. Bernardi foi titular, recebeu cartão amarelo aos quatro minutos e foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo. Romero foi titular e marcou um gol aos 49 minutos da etapa final.

O segundo duelo entre os dois foi na segunda rodada da Copa Diego Maradona 2020, no empate em 1 a 1 entre Independiente e Colón. Bernardi foi titular e foi substituído aos 22 minutos. Romero também foi titular.

Eles voltaram a se enfrentar na quinta rodada do mesmo torneio, na vitória do Independiente por 2 a 1 sobre o Colón. Bernardi foi titular, sendo substituído aos 19 minutos do segundo tempo. Romero também foi titular, sendo substituído aos 39 minutos da etapa final.

O quarto duelo entre Bernardi e Romero aconteceu na semifinal da Copa da Liga Argentina 2021, na vitória do Colón por 2 a 0 sobre o Independiente. Bernardi foi titular, sendo substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Romero foi titular na partida.

O último encontro dos dois foi na vitória do Independiente por 3 a 0 sobre o Colón, pela nona rodada do Campeonato Argentino 2021. Bernardi foi titular, sendo substituído ao final do primeiro tempo. Romero também foi titular, foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo.