Novo reforço do Ceará, Lourenço já enfrentou o Vovô e Vagner Mancini; veja retrospecto

O meio-campista Lourenço, anunciado como reforço do Ceará na última segunda-feira (4), nunca atuou ao lado de nenhum jogador do atual elenco do Vovô. Apesar disso, ele já enfrentou o Alvinegro e o treinador Vagner Mancini em algumas oportunidades.

Contra o seu novo treinador, Vagner Mancini, Lourenço disputou cinco partidas, com três vitórias de Mancini e duas de Lourenço. Quatro desses cinco jogos foram disputados em 2017, entre Chapecoense (ex-equipe de Mancini) e Avaí (ex-equipe de Lourenço).

A última delas, porém, aconteceu na reta final da Série B de 2023, na vitória do Vila Nova por 3 a 1 sobre o Ceará. Lourenço foi titular no confronto, estando em campo por 77 minutos.

Contra o próprio Ceará, Lourenço disputou quatro partidas, com três vitórias do Vovô e apenas uma do meio-campista, justamente na vitória por 3 a 1 do Vila Nova sobre o Ceará na Série B de 2023.

JOGOS DE LOURENÇO CONTRA O CEARÁ

Avaí 1 x 2 Ceará | Série A de 2019 | 1 assistência

| Série A de 2019 | 1 assistência Ceará 1 x 0 Avaí | Série A de 2019

1 x 0 Avaí | Série A de 2019 Ceará 1 x 0 Vila Nova | Série B de 2023

1 x 0 Vila Nova | Série B de 2023 Vila Nova 3 x 1 Ceará | Série B de 2023

Primeiro reforço do Ceará anunciado para a temporada 2024, Lourenço assinou contrato com o Vozão até o final da temporada 2025. Em 2023, com a camisa do Vila Nova, ele somou 51 jogos, cinco gols e três assistências.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.