Novo reforço do Ceará, atacante Wendson vibra com acerto: “feliz demais”

Novo reforço do Ceará Sporting Club, o atacante Wendson demonstrou muita felicidade em vestir a camisa alvinegra. Ex-Ferroviário, o atleta de 23 anos fechou com o clube na última terça-feira (25) e aguarda exames médicos para se apresentar.

"Feliz demais. Uma mistura de sentimentos, lutei bastante pra chegar. Agora é desfrutar com muita alegria", afirmou ao GE.

Natural de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, o atleta estava emprestado ao Tubarão da Barra e se destacou no Campeonato Cearense com três gols em 13 partidas. O jogador pertencia ao Sampaio Corrêa/RJ, com passagem também pelo Rio Branco/SC.

Polêmica com Fortaleza

A contratação de Wendson foi marcada por uma polêmica envolvendo os três principais clubes cearenses. Com vínculo no Ferroviário até o dia 30 de maio, a diretoria do Fortaleza alegou que tinha um pré-contrato para o atacante defender a equipe antes do acerto com o Ceará.

O presidente tricolor Marcelo Paz chamou o time coral de "sucursal" do arquirrival alvinegro, enquanto o mandatário do Ferrão, Newton Filho, respondeu exigindo respeito. O último capítulo dessa confusão foi registrado nesta quarta (26), quando ambos se pronunciaram por vídeo e revelaram uma outra situação: transferência de Wandson, do Atlético-CE, para o Leão.

Dessa vez foi a cúpula do Ferroviário que alegou ter acordo firmado com o atacante, mas o Fortaleza atravessou o acerto. Sobre a acusação, Paz se manifestou ressaltando episódios anteriores envolvendo o Tubarão da Barra e justificando que o referido jogador era formado na base tricolor.