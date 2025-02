Novo goleiro do Ferroviário, Matheus Cavichioli inicia treinamento com foco nas quartas do Cearense

Novo goleiro do Ferroviário, Matheus Cavichioli já treina com o restante do elenco comandado por Tiago Zorro. Além dele, o atacante Samuel Almeida também se apresentou. Os jogadores, que chegam para reforçar o time no restante da temporada, já participam das atividades. O time realiza o último

Cavichioli iniciou a carreira no Grêmio e também passou por Caxias-RS, Sport-PE, Juventude-RS e Guarani-SP. No América, atuou em mais de 150 jogos, com disputas na Série A e na Libertadores.

Já Samuel, de 24 anos, veio do Potiguar de Mossoró-RN. O jogador é atular artilheiro do time no Estadual, com quatro gols. O atleta também teve passagem pelo DC Hyper Soccer, dos EUA, quando se destacou ao marcar sete gols e dar cinco assistências em 12 jogos.

O Ferroviário volta a campo neste sábado (15), quando enfrenta o Tirol no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Cearense. O duelo será às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.