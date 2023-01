Novo goleiro do Ceará, Aguilar pondera concorrência com Richard: ‘disputa muito honesta’

Com espanhol carregado, o goleiro Alfredo Aguilar foi apresentado à imprensa, nesta quinta-feira (5), no CT de Porangabuçu. Experiente em competições internacionais, o arqueiro disse já ter trabalhado com Gustavo Morínigo e ponderou a disputa pela titularidade com Richard.

A carreira de Aguilar foi toda construída no Paraguai, o Ceará é apenas o terceiro clube e o primeiro fora do seu país natal. O goleiro acredita no trabalho diário para conquistar os objetivos no Vozão.

“Tomei essa decisão, porque sabia muito bem do futebol brasileiro. Todos no mundo sabemos como é a competição aqui e tomei essa decisão, como eu disse, [porque] tem muita competência [aqui] e estou feliz e preparado para o que vier”, destacou o novo goleiro alvinegro.

A competitividade do futebol no Brasil foi um dos pontos que Aguilar fez questão de ressaltar, mais de uma vez, na conversa. O desejo e o comprometimento foram as palavras que vinham junto na hora de falar da disputa por aqui.

INDICADO DO TÉCNICO

Alfredo Aguilar destacou em sua apresentação que já conhecia o trabalho de Morínigo dos tempos de seleção paraguaia.

“Ja trabalhamos juntos na seleção principal do Paraguai e, agora, vou ter a oportunidade de trabalhar aqui no Ceará. Da minha parte vou entregar tudo nos treinamentos para que eu possa entregar o meu melhor em campo”, avaliou o arqueiro.

DISPUTA COM RICHARD

Para a meta alvinegra, Gustavo Morínigo terá cinco opções. Os mais experientes do elenco na posição, Aguilar e Richard largam na frente pela vaga. O paraguaio ponderou sobre essa disputa.

“Eu creio que Richard é um bom arqueiro, muito jovem. É uma disputa muito honesta, sadia. Eu respeito ele e ele me respeita. Sozinho ninguém conquista nada, tem que ter trabalho coletivo”, ressalta.

ADAPTAÇÃO

Confiante que tudo irá sair bem com o Alvinegro de Porangabuçu, Aguilar disse que depois irá aproveitar as praias cearenses. O foco dele agora é em aprimorar a parte física para ajudar o Ceará.

Antes do Vozão, Alfredo Aguilar passou 12 anos no Guaraní-PAR e outras cinco temporadas com o Olímpia-PAR. No último clube foram 174 partidas oficiais na meta do gigante paraguaio. Entre os dois times, conquistou cinco Ligas Paraguaias Clausura, duas Ligas Paraguaias Apertura é uma Supercopa do Paraguai.