Novo executivo de futebol do Fortaleza, Bruno Costa conhece Pici e inicia trabalhos presenciais

O novo executivo de futebol do Fortaleza, Bruno Costa, conheceu as dependências do Centro de Excelência Alcides Santos nesta segunda-feira (18). O executivo foi recebido pelo Presidente Alex Santiago, pelo CEO Marcelo Paz e pelo Gerente de Futebol Daniel de Paula. Na ocasião, Bruno realizou suas primeiras atividades de forma presencial e teve contato com demais funcionários do clube.

Nesta segunda-feira, o novo Executivo de Futebol, Bruno Costa, realizou suas primeiras atividades no Centro de Excelência Alcides Santos!



Recebido pelo Presidente Alex Santiago, CEO Marcelo Paz e pelo Gerente de Futebol Daniel de Paula, o profissional conheceu as instalações e… pic.twitter.com/zuRPnhZz02 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) December 18, 2023

O executivo residia nos Estados Unidos, onde trabalhava desde 2017 como diretor de scouting do San José, equipe que disputa a Major League Soccer (MLS), principal competição de futebol profissional no território norte-americano.

Antes de desembarcar, Bruno já realizava trabalhos pelo Leão de forma remota. Com o seu desembarque na capital cearense, o departamento de futebol do Fortaleza fica completo, sendo ocupado o cargo deixado por Sérgio Papellin, que acertou com o Remo.

Bruno Costa assinou contrato com o Fortaleza para ser o executivo de futebol do clube por pelo menos três temporadas. Ele será um dos principais nomes no processo de montagem de elenco do Tricolor do Pici para as próximas temporadas.