Nove jogadores desfalcam Ceará; quatro testam positivo para Covid-19

O Ceará divulgou o boletim do departamento médico com o detalhamento das ausências de atletas no jogo-treino contra o Floresta na tarde deste sábado (22), no CT de Porangabuçu.

Peças importantes como Fernando Sobral e Bruno Pacheco ficaram de fora por conta de lesões. O lateral-esquerdo se recupera de uma lesão muscular no adutor esquerdo, já o volante trata inflamação no pé esquerdo.

Lima, Buiú, Richardson e André Luiz testaram positivo para Covid-19 e não disputaram a partida. Messias e Erick estão em transição e Lucas Ribeiro aprimora a parte física.

A estreia do Ceará na temporada 2022 ocorre diante do Sergipe, no próximo sábado (29), às 17h45 no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe.