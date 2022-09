Novas imagens mostram detalhes da briga entre torcedores no jogo do Fortaleza; assista

A briga entre torcedores do Fortaleza na Arena Castelão, no último domingo (4), segue repercutindo. Imagens do Sistema Verdes Mares mostram novos ângulos da confusão, que começou no setor Sul do estádio.

Confira abaixo:

Novas imagens mostram detalhes da briga entre torcedores no jogo do Fortaleza; assistahttps://t.co/lAEQnqzseI pic.twitter.com/1AySLZsN38 — Jogada (@diariojogada) September 5, 2022

Caso não relatado pelo árbitro

Na súmula, o árbitro Ramon Abatti Abel (SC) não relatou o episódio de violência.

Na manhã desta segunda-feira (5), o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, gravou um vídeo pedindo desculpas aos torcedores, repudiando as ações de violência e pedindo punição aos envolvidos. "“A derrota foi em campo, mas a vergonha foi na arquibancada. Pelo que aconteceu ontem, mais especificamente no setor superior sul, em que eu vou qualificar aqui de 'essas pessoas' que foram para o estádio com intenção ruim", disse Paz. No jogo, o Fortaleza foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 1, pela Série A.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que seis homens foram autuados por promover tumulto, praticar ou incitar atos de violência, ou ainda invadir local restrito aos competidores do evento esportivo. Os envolvidos têm idades entre 20 e 30 anos.

