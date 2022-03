Nova Zelândia vence Eliminatórias da Oceania e vai à repescagem da Copa

A Nova Zelândia derrotou a seleção de Ilhas Salomão por 5 a 0 nesta quarta-feira na final das Eliminatórias da Oceania e enfrentará o quarto colocado da Concacaf na repescagem por uma vaga na Copa do Mundo de 2022.

Os gols da partida foram marcados por Bill Tuiloma (23 e 69), Chris Wood (39), Joe Bell (50) e Matthew Garbett (90+1).

As Eliminatórias da Oceania foram disputadas no Catar e a final aconteceu hoje em um estádio praticamente vazio.

