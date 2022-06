Nova música de Gabigol (Lil Gabi) vaza, rima 'pescoço' com 'pescoço' e internet não perdoa; ouça

O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, está entrando de vez na carreira de artista e lançou uma segunda música, após a gravação de 'Sei lá', que já rendeu 12 milhões de visualizações.

'Lil Gabi', nome musical do rubro-negro, lançou agora a música 'Traje do Flamengo', em parceria com Borges, artista da Mainstreet.

Mas, até o momento, a nova composição não tem caído no gosto do público. Na verdade, tem arrancado risadas de perfis das redes sociais, a maioria brincando com a letra da música, que traz rimas com palavras iguais como 'pescoço' e 'pescoço' e com palavras que não rimam como 'sexta-feira' e 'gueixa'.

Ouça o novo hit de Gabigol (Lil Gabi)

Perfis não perdoam

Ostentação como mote

Apesar da música se chamar 'Traje do Flamengo', coloca em evidência traços de ostentação, como 'cordão de ouro no pescoço', 'cartão black sem limites' e carros importados como 'Mercedes, Land Rover e Ferrari'.

Apesar do bom humor das postagens, alguns rubro-negros não têm gostado da versão musical de Gabigol, que, em campo, não tem se mostrado muito afinado com o gol.