Nova Lei Pelé será votada em fevereiro de 2022; veja principais pontos de mudança

A Comissão de Esporte na Câmara dos Deputados avalia uma série de mudanças na Lei Pelé para o ano de 2022. Entre os pontos estão a criação de uma aposentadoria especial para atletas olímpicos e paralímpicos, o fim do teto dos direitos de imagem dos jogadores de futebol e a destinação de parte do dinheiro arrecadado com apostas online para o esporte, em caso de uma regulamentação das apostas no Brasil, o que ainda não aconteceu, mas também está na pauta.

A expectativa é de que o relatório do Projeto de Lei (PL) seja votado no Senado em fevereiro, após o recesso parlamentar. A revisão deve continuar carregando o nome do maior atleta de todos os tempos. A Lei Pelé (9.615) é de 24 de março de 1998.

Aposentadoria para medalhistas

Uma das principais novidades do Projeto de Lei (PL) é a elaboração de uma nova categoria do Bolsa Atleta - programa de auxílio a esportistas de alto rendimento. A proposta visa criar aposentadoria para atletas, que, ao longo de suas carreiras, conquistaram medalhas olímpicas ou paralímpicas. Segundo o texto, trata-se de um "reconhecimento do Estado brasileiro".

O texto prevê entre as mudanças no Bolsa Atleta a inclusão de uma parcela do 13º benefício e a ampliação do programa para atletas guias, considerados fundamentais para o desenvolvimento das modalidades paralímpicas, e ainda técnicos de diferentes esportes. São profissionais dedicados aos competidores de alto rendimento.

Dinheiro das casas de aposta

A regulamentação das apostas esportivas pelo Ministério da Fazenda também é um dos temas abordados no PL. Criada em 2018 para dispor sobre o assunto, a Lei nº 13.756 determinava que 1% dos valores arrecadados seria destinado aos clubes de futebol. Uma nova redivisão dos recursos é proposta para abranger outras modalidades, como o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPC).

Mudanças no futebol

- Nos itens relativos exclusivamente ao futebol, o ponto principal diz respeito à retirada do limite a ser recebido pelos jogadores por seus direitos de imagem. Atualmente, o contrato de trabalho dos atletas prevê que o valor pago pelos clubes seja de no máximo 40% do valor do contrato. Esse tipo de pagamento também tem outros tributos.

Em outro item do projeto de lei, a Comissão sugere a ampliação dos direitos dos atletas em formação e as obrigações de seus respectivos clubes pagadores a garantir condições adequadas para a realização das atividades - alimentação, segurança dos alojamentos, matrícula escolar, higiene e salubridade estão entre os pedidos mais imediatos caso a lei seja aprovada.