Nova fórmula do Campeonato Cearense terá Ceará e Fortaleza na 1ª fase do torneio; veja detalhes

A Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu a fórmula de disputa para o Campeonato Cearense de 2023. Os dez representantes dos clubes participantes aprovaram o documento em encontro realizado nesta terça-feira (1), na capital cearense. A principal mudança é a entrada de Fortaleza e Ceará já na primeira rodada da competição.

Atlético-CE, Barbalha, Caucaia, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Iguatu, Maracanã e Pacajus participam do torneio no próximo ano. Os grupos serão sorteados no sábado (5), quando o campeonato será oficialmente lançado. O torneio tem previsão para iniciar no dia 15 de janeiro, com a final marcada para 9 de abril.

Na 1ª fase, os dez times serão divididos em dois grupos. Essas equipes vão disputar os jogos de ida. Os três melhores avançam de fase, mas os líderes de cada grupo vão direto para a semifinal.

Pelas quartas de final, os 2º e 3º colocados vão se enfrentar no mesmo grupo em jogos duelos de ida e volta. Os vencedores estarão na semifinal.

Na penúltima fase, a semifinal, os vencedores da fase anterior vão se juntar aos primeiros colocados e aí disputam partidas de ida e volta. Os dois melhores seguem para a disputa do título. A final será realizada em jogos de ida e volta.

Em quadrangular, vão lutar para escapar do rebaixamento aqueles times que ficaram em 4º e 5º lugares.