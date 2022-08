'Nossos planos nem sempre são os de Deus', diz técnico Marquinhos Santos após eliminação do Ceará

O Ceará foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo São Paulo. Nas quartas de final, na Arena Castelão, venceu no tempo normal por 2 a 1, mas perdeu na disputa dos pênaltis: 4 a 3. Na coletiva, o técnico Marquinhos Santos explicou que a classificação alvinegra não estava nos planos de Deus.

“Não estou dizendo que a gente não se classificou por causa de Deus. Até porque do outro lado, Deus está no mesmo vestiário. Digo os planos de Deus, não a culpa é de Deus. Nós queríamos nos classificar, mas nossos planos nem sempre são os de Deus. Faltou competência para nós nos 90 minutos, nas penalidades. Claro que faltou. Em nenhum momento disse que Deus nos tirou da competição. Fiz o plano de classificar, os atletas também, mas tinha um grande adversário”, afirmou.

Na entrevista, concedida na quarta-feira (10), Marquinhos Santos também lembrou a ausência do volante Richard Coelho, que foi liberado da partida para acompanhar o velório do irmão Ryan. Apesar disso, o comandante destacou que os escolhidos para atuar se entregaram dentro de campo.

“Claro que fomos eliminados, mas não saímos derrotados. Tu é surpreendido às 22h com uma notícia triste em relação ao Richard, daquilo que você preparou. Mas confiamos no grupo, mesmo com as ausências, os atletas que entraram deram conta do recado. Poderia ser o jogo decisivo da Copa Sul-Americana. Ressaltar a torcida, tem meu respeito, carinho, porque o que fizeram aqui é diferencial no Brasil. Saímos tristes, mas temos que ter essa dor da derrota”, disse.

O Ceará deixou a Sula com uma premiação milionária e diversos recordes na campanha. Eliminado, foca apenas na Série A e enfrenta o Fortaleza no Clássico-Rei, domingo (14), às 16h, na Arena Castelão.

Assista a coletiva de Marquinhos Santos

