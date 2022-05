"Nossa ambição é fazer história", diz Pikachu, sobre jogo decisivo do Fortaleza na Libertadores

O ala Yago Pikachu concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (24), antes do confronto decisivo do Fortaleza diante do Colo Colo, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Leão joga pelo empate em Santiago do Chile para avançar para as Oitavas de Final em sua primeira participação.

O jogador leonino destacou que o elenco pode mais uma vez fazer história pelo Fortaleza, ao garantir a inédita vaga nas Oitavas.

É histórico. Viemos com objetivo muito claro, de conseguir a segunda colocação grupo. Nossa ambição é classificar, fazer história, logo em nossa primeira participação. Uma classificação para as Oitavas de finais seria algo histórico para todos nós. Esperamos sair do jogo de amanhã com o objetivo alcançado".

Pikachu é um dos destaques do Leão na Libertadores, e entrou na Seleção da Semana da Conmebol como melhor jogador da 5ª rodada.

Confira a entrevista do jogador leonino



Sem torcida

Pikachu espera dificuldade diante do Colo Colo, mas comemora não ter a pressão da torcida, já que o time chileno foi punido e jogará de portões fechados.

"Será um jogo muito dificil. Mas teremos a nosso favor, um fator importante de não ter torcida. Seria uma outra atmosfera, o estádio estaria com muita gente. Estamos preparados para as dificuldades dentro do jogo, diante de um time qualificado e muito grande. E eles vão entrar com a vontade de sempre, de nos vencer e a equipe que for melhor vai passar".

Nada de empate

Mesmo com a vantagem do empate, o Fortaleza deve jogar pela vitória, como indica o jogador leonino.

"Esperamos estar em uma ótima noite e surpreender. Não podemos jogar só atrás e pelo empate que nos favorece. Nosso objetivo é sempre jogar para frente. Se o empate for favorável na reta final do jogo, vamos segurar o resutado, mas vamos manter nosso estilo de jogo".