Nos últimos 6 jogos, 50% dos gols do Leão foram marcados pelos que vieram do 'banco'

Para 2023, o Fortaleza montou um elenco para suportar um calendário pesado, com muitas competições paralelas. E o técnico Vojvoda, nos últimos 6 jogos, recorreu ao seu elenco e optou por váriações nas escalações, envolvido nas disputadas na final do Campeonato Cearense, 3ª Fase da Copa do Brasil, 1ª Fase da Copa Sul-Americana e Série A do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos 6 jogos, o Leão marcou 18 gols e metade deles (9), foram de jogadores que entraram no decorrer do jogo. Os autores dos gols não são necessariamente reservas, mas jogadores que naquele momento eram opção para o decorrer da partida, já que Vojvoda poupou jogadores ao longo dos 6 jogos.

Contra Palestino, Ceará, Àguia de Marabá, San Lorenzo e Coritiba, o Tricolor de Aço venceu com ajuda de seu banco de reservas. O único dos 6 jogos que não teve um atleta vindo do banco marcando foi diante do Inter, que o titular Moisés fez o gol.

Gols

Contra o Palestino, no Castelão, na estreia da Sula, Pochettino e Lucero, que iniciaram o jogo entre os reservas, marcaram na vitória de 4x0. Diante do Ceará, Calebe entrou no 2º tempo e marcou o gol do empate em 2 a 2 que valeu o pentacampeonato cearense.

Pela Copa do Brasil contra o Àguia de Marabá, Thiago Galhardo (estava sendo poupado e ficou no banco) e Guilherme marcaram na goleada de 6x1. Contra o San Lorenzo, na Argentina, o Fortaleza venceu por 2 a 0, com gols de Calebe e Guilherme, atletas que entraram na etapa final de jogo.

E finalmente, no último domingo, contra o Coritiba pela Série A, Yago Pikachu saiu do banco para marcar dois na vitória de 3 a 0 pela Série A.