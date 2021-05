Nos pênaltis, Villarreal vence Manchester United e conquista UEFA Europa League

O Villarreal é campeão da UEFA Europa League. Após empate em 1 a 1 contra o Manchester United no tempo normal e na prorrogação, o título de campeão europeu foi decidido nas penalidades. A equipe dirigida por Unay Emery acertou 11 cobranças, enquanto os comandados de Solskjær acertaram dez. O goleiro De Gea, do Red Devils, errou a última tentativa inglesa.

#UELFinal | 1-1 | Perdón, pero no podemos ni teclear. Solo lloramos y lloramos y lloramos...



💛 ...DE FELICIDAD 💛 pic.twitter.com/7ghiaQ9bWr — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2021

No tempo normal, as equipes fizeram um duelo franco na Gdańsk Stadium, na Polônia. No primeiro tempo, aos 29 minutos, após cobrança de Foyth, Gerard Moreno empurrou para o fundo das redes de De Gea. Sem conseguir pressionar, o Manchester United seguiu em desvantagem para o intervalo.

A partida melhorou após o intervalo. Logo aos 9 minutos, Cavani igualou o marcador, após bate e rebate na área do Villarreal. Com uma postura mais agressiva durante a segunda etapa, o Manchester United pressionou o adversário, mas não conseguiu ampliar o resultado.

O placar seguiu inalterado durante toda a prorrogação. Nas penalidades, o Villarreal converteu todas as onze cobranças, enquanto o Manchester United desperdiçou a última, com De Gea parando no goleiro Rulli.

Legenda: De Gea é consolado pelos companheiros após desperdiçar o último pênalti do Manchester United Foto: MAJA HITIJ / POOL / AFP