"Nós fomentamos competição leal", comenta Tite sobre novos convocados do Brasil para Eliminatórias

O Brasil se prepara para enfrentar uma maratona de jogos nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. Nesta quarta-feira (1°), às vésperas do duelo contra o Chile, marcado para esta quinta-feira (2), o técnico Tite e o auxiliar César Sampaio concenderam entrevista coletiva e comentaram sobre as oportunidades aos novos convocados pelo comandante brasileiro, em virtude da não liberação de atletas que atuam na Premier League.

"São oportunidades, sim. Temos um grupo de 40 a 50 atletas que sempre ficamos monitorando, porque são atletas de alto nível, com qualidade técnica, experiência, alguns com um passado dentro da seleção e de seus clubes, que estão suficientemente habilitado de alto nível para vir à seleção e apresentar o seu melhor futebol. Nós fomentamos competição leal. O melhor desempenho, de melhor reconhecimento público."

Confira à entrevista na íntegra

Líder invicto das Eliminatórias, com seis vitórias em seis partidas disputadas, o auxiliar técnico César Sampaio analisou o cenário positivo vivido pela seleção brasileira na disputa da competição, podendo conquistar o sétimo triunfo e garantir uma sequência positiva recorde.

César Sampaio Auxiliar da Seleção Brasileira "Independente de bater o recorde ou não, a gente sempre quando convoca e quando estamos à disposição da seleção brasileira, nós procuramos ter uma boa perfomance e essa boa perfomance vai nos trazer próximo aos nossos objetivos principais, dentre eles a classificação o quanto antes possível. Uma coisa está atrelada a outra."