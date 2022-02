Norwich x Manchester City: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Norwich enfrenta o Manchester City neste sábado (12), às 14h30 (de Brasília), no Carrow Road, em Norwich, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na tabela de classificação no início da rodada, o Norwich estava na zona de rebaixamento, em 18º, com 17 pontos. Já o City é o líder isolado da competição, com 60.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis Escalações

Norwich: Gunn; Max Aarons, Ben Gibson, Hanley e Williams; McLean, Pierre Lees-Melou e Rashica; Placheta, Pukki e Adam Idah. Técnico: Dean Smith.

Manchester City: Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Stones e Walker; Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva; Mahrez, Phil Foden e Sterling. Técnico: Pep Guardiola.

Norwich x Manchester City

Local: Carrow Road, em Norwich, na Inglaterra.

Carrow Road, em Norwich, na Inglaterra. Data: 14h30 (de Brasília), sábado, 12 de fevereiro.

14h30 (de Brasília), sábado, 12 de fevereiro. Árbitro: A. Marriner.

