Noruega x Holanda: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na Europa retomam as disputas nesta quarta-feira (1º). Em campo, Noruega e Holanda se enfrentam pela 4ª rodada do Grupo G. O jogo ocorre às 15h45 (de Brasília), no estádio Ullevaal Stadion, em Oslo-NOR.

Na tabela de classificação, a Holanda está na vice-liderança com seis pontos, um a menos que a Turquia. A Noruega está em 4º, com a mesma pontuação holandesa, mas saldo de gols inferior: 7x1. A chave é completada por: Montenegro, Letônia e Gibraltar.

O líder avança direto para o Mundial, que será realizado no Catar. O vice-líder participa da repescagem em busca da vaga.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo no serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Escalação

A provável escalação da Noruega é: Nyland; Ryerson, Gregerson, Ajer e Meling; Odegaard, Thorsby, Berge e Hauge; Haaland e Sorloth. Técnico: Ståle Solbakken.

A provável escalação da Holanda é: Krul; De Vrij, Van Dijk e De Ligt; Dumfries, De Roon, De Jong, Wijnaldum e Blind; Weghorst e Depay. Técnico: Louis van Gaal.

Noruega x Holanda

Estádio: Ullevaal Stadion, em Oslo-NOR.

Horário: 15h45 (de Brasília) desta quarta-feira (1º).