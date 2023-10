Noruega x Espanha: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Noruega e Espanha entram em campo neste domingo (15), às 15h45 de Brasília, no Estádio Ullevaal, em Oslo (NOR), para disputar a oitava rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo A.

A Noruega ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação, com 10 pontos conquistados até o momento. Já a Espanha está na segunda posição do Grupo A, somando 12 pontos em cinco jogos disputados.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Ostigard e Meling; Berge, Odegaard e Aursnes; Sorloth, Nusa e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

Espanha: Unai Simon; Carvajal (Jesús Navas), Le Normand, Laporte e Fran García; Merino, Rodri e Gavi; Ferrán Torres, Oyarzábal (Zaragoza) e Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

NORUEGA x ESPANHA | FICHA TÉCNICA

Competição: oitava rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio Ullevaal, em Oslo (NOR)

Data: 15/10/2023 (domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)