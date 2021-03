Noruega pode boicotar Copa do Mundo de 2022 por mortes de imigrantes nas obras do Catar; entenda

A Noruega pode não participar da Copa do Mundo de 2022. O boicote da seleção europeia é fruto de um movimento dos clubes do país contra a morte de 6,5 mil imigrantes que, segundo o jornal inglês "The Guardian", morreram durante trabalhos nas obras para o megaevento no Catar.

A definição para o apoio do boicote deve ocorrer em junho, em reunião dos clubes organizada pela federação nacional, que quase aprovaram a decisão em março, com 202 votos a favor, não fosse pelo veto do Rosenberg, um dos principais clubes do país.

Na próxima reunião, caso haja 146 votos a favor, a seleção norueguesa, com estrelas como o atacante Erling Håland e o meia Martin Ødegaard, fica de fora de sua 1ª grande competição desde a Eurocopa de 2000.

As eliminatórias europeias para a Copa começam no fim de março, com a Noruega enfrentando Gibraltar e Montenegro.

