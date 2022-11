Nomes convocados por Tite ficam de fora do álbum da Copa de 2022

Os álbuns das Copas do Mundo não dispensam erros em sua produção quando o assunto é a relação de jogadores que estampam as folhas do livro. O problema é que os álbuns começam a ser comercializados três meses antes do Mundial, sem sequer ter ideia da lista de atletas convocados para a copa, divulgada pelo técnico Tite. Portanto, o álbum carrega rostos que surgem ali como achismos de quem os seleciona inicialmente.

Philippe Coutinho era uma das 18 figurinhas de jogadores brasileiros, que acabou não sendo convocado em decorrência de uma lesão na coxa direita. Os outros 17 foram convocados: Alisson, Ederson, Alex Sandro, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Antony, Gabriel Jesus, Neymar, Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

Apesar desses estarem presentes no álbum, nele não consta os cromos de Weverton, Daniel Alves, Bremer, Alex Telles, Bruno Guimarães, Éverton Ribeiro, Rodrygo, Pedro e Gabriel Martinelli foram os convocados que não tiveram espaço no álbum.