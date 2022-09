No segundo turno, Fortaleza tem campanha melhor que o Flamengo; veja números

O Fortaleza encara o Flamengo em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes não venceram nos últimos três jogos, mas o time cearense tem vantagem na campanha do returno. No primeiro jogo entre as equipes, o tricolor do Pici venceu por 2 a 1.

O Leão somou 16 pontos na segunda parte do Brasileiro. Entre a 20ª e a 27ª rodadas foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Já o adversário carioca acumula 15, com quatro vitórias, três empates e uma derrota.

As duas equipes estão em situações diferentes na tabela. Enquanto o Flamengo segue no G-4 e briga pelo título, o Fortaleza busca recuperação e tenta escapar do rebaixamento. No entanto, ambas amargam uma sequência de empates e derrotas nas últimas três rodadas.

O Tricolor foi derrotado por Botafogo e Fluminense, mas empatou com o Juventude. O Rubro-Negro ficou na igualdade com Ceará e Goiás, e também foi derrotado pelo time das Laranjeiras.

Nesse recorte, o Fortaleza marcou 10 gols enquanto o Flamengo fez 16. No entanto, as equipes estão em nível de igualdade no número de gols sofridos. Ao todo, foram seis de cada lado. Caso vença, o time de Dorival Júnior pode ir para o terceiro lugar. Já o Leão, pode ir ao meio da tabela.

As equipes voltam a se encontrar nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Mais de 47 mil torcedores já confirmaram presença na partida.

FORTALEZA NO RETURNO

20ª rodada - Cuiabá 0 x 1 Fortaleza

21ª rodada - Fortaleza 3 x 0 Internacional

22ª rodada - Ceará 0 x 1 Fortaleza

23ª rodada - Fortaleza 1 x 0 Corinthians

24ª rodada - São Paulo 0 x 1 Fortaleza

25ª rodada - Fortaleza 1 x 3 Botafogo

26ª rodada - Flu 2 - 1 Fortaleza

27ª rodada - Juventude 1 - 1 Fortaleza

Vitórias: 5, Empates: 1, Derrotas: 2

FLAMENGO NO RETURNO

20ª rodada - Flamengo 4 x 1 Atlético-GO

21ª rodada - São Paulo 0 - 2 Flamengo

22ª rodada - Flamengo 5 x 0 Athletico

23ª rodada - Palmeiras 1 x 1 Flamengo

24ª rodada - Botafogo 0-1 Flamengo

25ª rodada - Flamengo 1 - 1 Ceará

26ª rodada - Goiás 1-1 Flamengo

27ª rodada - Flamengo 1 - 2 Fluminense

Vitórias: 4, Empates: 2, Derrotas: 1

