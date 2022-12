No radar do Fortaleza, Gabriel Suazo tem cerca de 25 propostas do mercado, diz empresário

O lateral-esquerdo chileno Gabriel Suazo é um dos nomes mais cobiçados do mercado. No radar do Fortaleza, o atual capitão do Colo-Colo, do Chile, ainda não assinou a renovação e tem interesse de se transferir para um novo destino, mas a concorrência é alta: o defensor tem cerca de 25 ofertas.

"Inúmeras equipes demonstraram interesse. Pelo menos, diria que entre 20 e 25 clubes manifestaram interesse. A maioria é da Europa. Estamos à procura de um projeto desportivo sério. Não em Luxemburgo ou Andorra", afirmou o empresário Alan Silberman ao ‘Las Últimas Noticias’.

A imprensa chilena também noticiou que Suazo recebeu um ultimato de uma semana do Colo-Colo pela demora na decisão de renovar com a equipe. Aos 25 anos, o atleta nunca defendeu outro time.

Com convocações constantes para a seleção do Chile, o jogador disputou 38 partidas em 2022, com três gols e cinco assistências. Dos pretendentes do Brasil, Fluminense e Fortaleza estavam no rol dos que fizeram contato em busca do reforço - o clube carioca desistiu da disputa.

A contratação de um lateral é uma prioridade para a gestão leonina. Com a transferência de Juninho Capixaba ao RB Bragantino, o Leão busca um atleta de alto nível para repor o elenco.