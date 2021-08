No momento de maior adversidade, Fortaleza mostra força

No futebol, a confiança e a força mental são determinantes para as conquistas, para se alcançar um resultado. E o Fortaleza tem provado ser uma equipe muito forte mentalmente, e altamente confiante em buscar feitos.

Diante do São Paulo, na maior das adversidades até agora sob o comando de Vojvoda, ao estar perdendo de 2 a 0 no Morumbi depois dos 33 do 2º tempo, o Leão teve forças para buscar um empate no fim e voltar muito forte para o jogo de volta no Castelão.

Muitos times desabariam emocionalmente ao sofrerem um segundo gol fora de casa, e terem uma desvantagem de dois gols para tirar no jogo de volta. Mas o Fortaleza continuou firme em suas convicções, e foi para cima do São Paulo mesmo não jogando uma boa segunda-etapa. O Vojvoda mesmo disse em uma entrevista coletiva pós-jogo que seus jogadores eram fortes mentalmente e estão provando isso.

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda já elogiou a força mental de seu grupo no Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Superação

E aí está a força de um time que, mesmo não jogando bem a etapa final - o 1º tempo sim - foi valente, ousado e buscou o resultado. Isso mesmo correndo riscos de levar o terceiro gol, como em lance de Reinaldo que Boeck salvou.

Mas como diz aquela frase para alguns times que "o medo de perder tira a vontade de ganhar", o Leão de Vojvoda é o inverso: o time não tem medo de ganhar, mesmo correndo riscos.

O resultado é um prêmio por esta persistência, essa ousadia, que deixa o Fortaleza próximo de uma inédita vaga na semifinal da Copa do Brasil.