No mercado mundial, brasileiros são ultrapassados por franceses em receitas com transferências

Pela primeira vez desde 2012, os jogadores brasileiros não foram os que mais movimentaram financeiramente o mercado mundial de transferências no futebol. Segundo o relatório anual da Fifa, o posto foi assumido pelos franceses, de acordo com os dados de transações da temporada de 2021.

O documento foi divulgado nesta sexta-feira (14), conforme revelou o ge. Como efeito da pandemia de Covid-19, o arrecadado foi menor pelo 2º ano seguido: US$ 4,8 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões), uma queda considerável de 13,6% se comparado com os números registrados ao longo de 2020.

O curioso é a manutenção do Brasil como país que mais contabiliza jogadores em transferências, com 1.749. A vice-liderança é da Argentina, por exemplo, com 896. O impacto é no valor dos atletas, com os brasileiros movimentando R$ 2,6 bilhões, enquanto os franceses somam R$ 3,5 bilhões.

No Top-10 de transferências mais caras da última janela de transferências não há brasileiros. A lista envolve nomes da Bélgica, França, Inglaterra, Noruega, Marrocos, Costa do Marfim e Espanha.

Transferências mais caras do futebol mundial na temporada 2021:

Romelu Lukaku [Bélgica] - transferência da Internazionale para Chelsea

Jadon Sancho [Inglaterra] - transferência do Borussia para Manchester United

Achraf Hakimi [Marrocos] - transferência da Internazionale para PSG

Raphael Varane [França] - transferência do Real Madrid para Manchester United

Tammy Abraham [Inglaterra] - transferência do Chelsea para Roma

Ibrahima Konaté [França] - transferência do RB Leipzig para Liverpool

Martin Odegaard [Noruega] - transferência do Real Madrid para Arsenal

Amad Diallo [Costa do Marfim] - transferência da Atalanta para Manchester United

Eduardo Camavinga [França] - transferência do Rennes para Real Madrid

Bryan Gil [Espanha] - transferência do Valencia para Tottenham