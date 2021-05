No Maracanã, Flamengo encara LDU em busca de classificação antecipada na Libertadores

Depois de perder os 100% de aproveitamento na Libertadores, o Flamengo encara a LDU nesta quarta-feira (19) com o pensamento de confirmar a classificação antecipada às oitavas de final da competição continental. O jogo será às 21h, no Maracanã.

Líder do Grupo G com 10 pontos, o Flamengo precisa de um simples empate para avançar de fase, já que a LDU, 3ª colocada, soma quatro. Mas o rubro-negro quer a vitória diante dos equatorianos pois mira também aliderança da chave. O Vélez Sarsfield, da Argentina, é o 2º colocado, com seis.

Escalação

Em campo, o zagueiro Rodrigo Caio será poupado na Libertadores. A ausência segue o planejamento feito pela comissão técnica, já que o atleta se recuperou de lesão na coxa direita recentemente.

Há cautela com a condição física do defensor. A ideia é que esteja inteiro para o duelo contra o Fluminense, em decisão do Campeonato Carioca no sábado (22). O técnico Rogério Ceni tem Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira como opções para jogar com Willian Arão. Há expectativa de novos atletas poupados.