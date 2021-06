No Elzir Cabral, Ferroviário vence Altos-PI na Série C do Brasileiro de 2021

O Ferroviário conquistou a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro de 2021. Na Vila Olímpica Elzir Cabral, na Barra do Ceará, o time coral foi soberano e aplicou 1 a 0 no Altos-PI neste sábado (5).

O gol do triunfo foi marcado por Gabriel Silva, aos 44 do 1º tempo. O atacante dominou lançamento de Adilson Bahia no peito e bateu com estilo na saída do goleiro Mondragon.

Na próxima rodada, o Tubarão da Barra tem pela frente o Santa Cruz no sábado (14), às 20h, na Arena Castelão. Pelos resultados parciais, o Ferroviário está na liderança do Grupo A com quatro pontos. Na estreia, empatou com o Botafogo-PB.

O jogo

O Ferroviário iniciou a partida com uma formação ofensiva, em esquema tático no 4-3-3. Com intensidade na marcação e muita organização, foi presente na área rival com muita movimentação do trio Wesley, Gabriel Silva e Adilson Batista.

Nos minutos iniciais, o placar não foi inaugurado por conta das intervenções do goleiro Mondragon. Apostando na velocidade das pontas, praticamente neutralizou o adversário e teve campo para buscar o resultado.

Legenda: O Ferroviário dominou as ações contra o Altos-PI e venceu sem sustos Foto: Thiago Gadelha / SVM

O gol ocorreu aos 44 do 1º tempo, com o atacante Gabriel Silva. O atleta recebeu belo passe de Adilson Bahia e foi eficiente na finalização.

Já com o placar, o time coral administrou o ritmo do jogo, apesar do Altos-PI contar com o centroavante Manoel, artilheiro do Brasil com 16 gols. O Tubarão da Barra então evitou muita exposição e garantiu a primeira vitória sem ameaças ao goleiro coral Rafael.